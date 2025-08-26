Moll de la Fusta de Barcelona

Susan Sarandon, Liam Cunnigham y Morad apoyarán a la flotilla de solidaridad con Palestina Global Sumud

Las jornadas se celebrarán desde este viernes, 29 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto, en el Moll de la Fusta de Barcelona, cuando se espera que zarpen decenas de barcos hacia Gaza

La actriz Susan Sarandon durante una rueda de prensa previa a la celebración de la gala de entrega de los 67º Premios RNE de Cinematografía, a 25 de abril de 2023, en el Hotel Arts, en Barcelona, Catalunya

La actriz Susan Sarandon durante una rueda de prensa previa a la celebración de la gala de entrega de los 67º Premios RNE de Cinematografía, a 25 de abril de 2023, en el Hotel Arts, en Barcelona, Catalunya / Kike Rincón / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La actriz Susan Sarandon ('Atlantic City,' 'Thelma y Louise'), el actor Liam Cunnigham ('Juego de tronos'), el artista Morad, la activista Greta Thunberg y Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del expresidente sudafricano y activista contra el apartheid Nelson Mandela, participarán en las jornadas que se celebrarán desde este viernes, 29 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto, en el Moll de la Fusta de Barcelona, cuando se espera que zarpen decenas de barcos coordinados por la Global Sumud Flotilla hacia Gaza.

En estas jornadas también actuarán los artistas Morad, Macaco, Tribade, Clara Peya, Muerdo y 3dnan Lobo Solitario junto a los artistas palestinos Marwan, Sol Band, Althroode, Sofree, Makimakkuky y Sama Abdulhad.

Este espacio también acogerá charlas y actividades político culturales con la colaboración de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Comunitat Palestina, Sanitarios y Juristas por Palestina y otras entidades.

Decenas de barcos

El domingo está previsto que zarpen desde el puerto de Barcelona decenas de barcos con cientos de activistas de 44 países en la "mayor misión humanitaria de la historia" para llevar a la Franja de Gaza todo tipo de material, comida y agua, según informaron la pasada semana los miembros del grupo de coordinación de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek y Thiago Ávila. Cada embarcación contará con la presencia de periodistas, médicos y figuras públicas.

El 4 de septiembre está previsto que se encuentren en alta mar con el resto de barcos que zarparán desde Túnez y desde otros puertos de los que no han aportado más detalles por "intentos de sabotaje y presión por parte de Israel".

TEMAS

  1. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
  2. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  3. La edad dorada' vuelve a brillar
  4. Una vieja y 'maldita' canción de Serrat, el himno para recordar el verano en que ardió el oeste español
  5. 50 años de ‘Born to run’, la primera obra maestra de un ‘sociópata’ llamado Bruce Springsteen
  6. Verónica Echegui, la actriz que supo desmarcarse de la Juani para construirse una carrera
  7. Consternación y emotivas reacciones en redes sociales por la muerte del periodista Javier Cid
  8. Fallece a los 77 años la actriz, periodista y escritora Isabel Pisano, viuda de Waldo de los Ríos y amante de Arafat

Susan Sarandon, Liam Cunnigham y Morad apoyarán a la flotilla de solidaridad con Palestina Global Sumud

Susan Sarandon, Liam Cunnigham y Morad apoyarán a la flotilla de solidaridad con Palestina Global Sumud

Las 10 películas que más darán que hablar en la Mostra de Venecia

Las 10 películas que más darán que hablar en la Mostra de Venecia

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Dani Martín se despide de Verónica Echegui: "Salúdame por ahí a alguna que hace tiempo no veo"

Dani Martín se despide de Verónica Echegui: "Salúdame por ahí a alguna que hace tiempo no veo"

'Rocío, 20 años contigo', el homenaje a Rocío Jurado de la periodista Marina Bernal

'Rocío, 20 años contigo', el homenaje a Rocío Jurado de la periodista Marina Bernal

El actor argentino Benjamín Alfonso denuncia acoso de una actriz de 'Valeria' antes de ser despedido de la serie

El actor argentino Benjamín Alfonso denuncia acoso de una actriz de 'Valeria' antes de ser despedido de la serie

'Resistiré', del Dúo Dinámico, el éxito que tuvo un 'revival' en los balcones durante la pandemia

'Resistiré', del Dúo Dinámico, el éxito que tuvo un 'revival' en los balcones durante la pandemia

Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer: "Ahora, quien no se declare como feminista es un tarado"

Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer: "Ahora, quien no se declare como feminista es un tarado"