Moll de la Fusta de Barcelona
Susan Sarandon, Liam Cunnigham y Morad apoyarán a la flotilla de solidaridad con Palestina Global Sumud
Las jornadas se celebrarán desde este viernes, 29 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto, en el Moll de la Fusta de Barcelona, cuando se espera que zarpen decenas de barcos hacia Gaza
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La actriz Susan Sarandon ('Atlantic City,' 'Thelma y Louise'), el actor Liam Cunnigham ('Juego de tronos'), el artista Morad, la activista Greta Thunberg y Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del expresidente sudafricano y activista contra el apartheid Nelson Mandela, participarán en las jornadas que se celebrarán desde este viernes, 29 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto, en el Moll de la Fusta de Barcelona, cuando se espera que zarpen decenas de barcos coordinados por la Global Sumud Flotilla hacia Gaza.
En estas jornadas también actuarán los artistas Morad, Macaco, Tribade, Clara Peya, Muerdo y 3dnan Lobo Solitario junto a los artistas palestinos Marwan, Sol Band, Althroode, Sofree, Makimakkuky y Sama Abdulhad.
Este espacio también acogerá charlas y actividades político culturales con la colaboración de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Comunitat Palestina, Sanitarios y Juristas por Palestina y otras entidades.
Decenas de barcos
El domingo está previsto que zarpen desde el puerto de Barcelona decenas de barcos con cientos de activistas de 44 países en la "mayor misión humanitaria de la historia" para llevar a la Franja de Gaza todo tipo de material, comida y agua, según informaron la pasada semana los miembros del grupo de coordinación de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek y Thiago Ávila. Cada embarcación contará con la presencia de periodistas, médicos y figuras públicas.
El 4 de septiembre está previsto que se encuentren en alta mar con el resto de barcos que zarparán desde Túnez y desde otros puertos de los que no han aportado más detalles por "intentos de sabotaje y presión por parte de Israel".
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- La edad dorada' vuelve a brillar
- Una vieja y 'maldita' canción de Serrat, el himno para recordar el verano en que ardió el oeste español
- 50 años de ‘Born to run’, la primera obra maestra de un ‘sociópata’ llamado Bruce Springsteen
- Verónica Echegui, la actriz que supo desmarcarse de la Juani para construirse una carrera
- Consternación y emotivas reacciones en redes sociales por la muerte del periodista Javier Cid
- Fallece a los 77 años la actriz, periodista y escritora Isabel Pisano, viuda de Waldo de los Ríos y amante de Arafat