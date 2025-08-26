'Resistiré', del Dúo Dinámico, el éxito que tuvo un 'revival' en los balcones durante la pandemia

Una frase casual de Camilo José Cela, "el que resiste...gana", inspiró 'Resistiré' del Dúo Dinámico, convertido desde su lanzamiento en 1987 en asidero motivacional frente a todo tipo de crisis, como el encierro por coronavirus que lo ha recuperado ahora como banda sonora contra el desánimo.

"Su letra es, palabra tras palabra, lo que se siente en la lucha por la vida", explicó a Efe su autor, Manolo de la Calva, que tuvo oportunidad de cantarlo con las enfermeras que lo atendieron en el 2007 cuando fue hospitalizado para superar un cáncer.

Él "resistió y está como una rosa", corrobora su compañero de fatigas desde hace más de 60 años, Ramón Arcusa, desde su residencia en EEUU, donde sigue los pormenores de la enfermedad "con Trump a medio camino entre (Pedro) Sánchez y Boris Johnson" y permanece "muy al corriente" de lo que sucede también en España con este "mal sueño".

'Revival' en los balcones

Frente al desvelo, patios de vecinos y reproductores de audio volvieron revitalizar durante el confinamiento de la pandemia la canción: Spotify aumentó las reproducciones hasta los 8,58 millones de escuchas totales desde que existe la citada plataforma de "streaming".

La historia de 'Resistiré', no obstante, se remonta mucho más atrás. Compuesta en 1987 junto al autor y periodista de 'El Mundo' Carlos Toro para "redondear la letra", salió al mercado como parte del disco 'En forma' (1988).

"En esos años había visto un programa de televisión en el que se entrevistaba a nuestro Nobel Camilo José Cela. Terminó con la frase 'el que resiste... gana'. Me pareció tan bonita y acertada que ese fue el inicio de la canción", según De La Calva, quien también tenía en mente el verso 'Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie'", apunta su compañero.

El papel de Toro, puntualiza De la Calva, fue "trascendental": "Además de gran amigo, es un gran compositor, por lo que entenderme con él siempre es fácil. Cuando nos reunimos para enfocar el tema, estuvimos siempre de acuerdo en tenía que ser un grito de rebeldía".

Semejanzas con 'I Will Survive'

Hay quien apunta a su parecido con 'I Will Survive' de Gloria Gaynor. "Puede ser, pero el 'Twist And Shout' de los Beatles también se parece a 'La Bamba' y nadie ha dicho nada", defiende su autor.

"La música tiene solo siete notas y todos guardamos memorias que nos pueden traicionar, como otros han guardado memorias de algunas canciones que nosotros compusimos, pero aparte de cierta relación con la amargura de un sentimiento de impotencia o limitación humana, creo que 'Resistiré' es muy superior en su contenido a 'I WIll Survive'", insiste Arcusa.

Poco después de su lanzamiento, Pedro Almodóvar pidió incluir el tema como parte de la banda sonora de 'Átame' (1989). "Fue un éxito de salida, pero indudablemente el primer empujón importante lo tuvo por la película, sobre todo porque la cantaron Antonio Banderas, Victoria Abril y Loles León en la escena final. Ellos fueron los mejores promotores del tema", opina De la Calva.

Desde entonces, son muchos los que han asumido su espíritu de lucha como propio: "Muchos grupos sociales, asociaciones de enfermos de alzhéimer y de párkinson, niños con cáncer... gente que se ha agarrado a la canción y la tienen como bandera. Es un honor", subraya Arcusa.

En el 'corralito'

"En Argentina hasta hubo una serie en televisión con este título y fue bandera durante el 'corralito'. Es un himno para muchísimas personas que tienen problemas de toda índole, de salud, familiar, de trabajo... La cantidad de 'emails', de tuits y whatsapps que cada día recibimos es enorme, muchos más desde la crisis del coronavirus", insiste orgulloso de que "ayude a mantener la esperanza".

Fue incluso pieza fundamental del arranque de la gala de los Goya del 2015, interpretada por Ana Belén y Miguel Poveda, entre otros. "Es una canción que une, no de una manera romántica, pero sí de una manera brusca directa... por narices", recalca De la Calva.

"La canción es redonda, en el sentido de que es intemporal por el tema; musicalmente tiene una introducción vigorosa, la melodía es bella y fácil de cantar, y la letra es un tiro. ¿Pero quieres saber una cosa? Kiss FM, que es de música pop, jamás la ha programado. Quizá lo haga ahora", apostilla Arcusa.