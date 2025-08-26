Fenómeno global
La película 'KPop Demon Hunters' toma la taquilla de EEUU y supera a 'Weapons'
La cinta de animación 'KPop Demon Hunters' ('Las guerreras k-pop'), una cinta que se estrenó directamente en internet en la mayor parte del mundo, se convirtió en la más vista en las salas estadounidenses este fin de semana con una recaudación de 18 millones de dólares.
Una cifra con la que ha superado a la película de terror 'Weapons', que consiguió 15,6 millones de dólares en Estados Unidos para una cifra de 199 millones en todo el mundo.
En un fin de semana de poca asistencia a los cines, 'Freakier Friday' ('Ponte en mi lugar de nuevo') se situó en tercera posición con 9,2 millones de dólares, para un total de 113 millones a nivel mundial desde su estreno, el pasado 8 de agosto.
La nueva aventura de 'The fantastic four' ('Los 4 fantásticos') de Marvel, continúa su descenso de recaudación y se quedó en 9,2 millones en las salas estadounidenses.
La cinta protagonizada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby ha logrado 490 millones de dólares desde su llegada a los cines el 25 de julio, una cifra que la sitúa en el noveno puesto de las películas más taquilleras de este 2025, que encabeza la china 'Ne Zha 2', con 1.901 millones.
Cierra el top cinco de este fin de semana otra de animación, 'The Bad Guys 2' ('Los tipos malos 2'), que suma 5,1 millones de dólares para alcanzar los 149 millones.
