La muestra de cine más pequeña del mundo se celebra esta semana en Ascaso (Huesca)

La Muestra de Cine de Ascaso (Huesca), que presume de ser la más pequeña del mundo, vuelve un año más a la aldea del Sobrarbe. Su celebración, desde este martes y hasta el sábado, ya es una gran noticia en sí misma. Y más en un año en el que la cita llegó a correr peligro debido al recorte de la ayuda pública de la pasada edición y la incertidumbre que todo ello generó en la organización de la muestra. Poco a poco, las aguas parecen ir volviendo a su cauce y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) se ha comprometido a mantener la subvención tras el fuerte recorte del año pasado. «Su presidente nos pidió perdón y nos dijo que la ayuda se recuperaría para esta edición. La resolución aún no ha salido, pero nos fiamos de su palabra», ha indicado este lunes a este diario Miguel Cordero, codirector de la cita.

Sea como sea, Cordero aún no se atreve a garantizar la continuidad a medio-largo plazo de una muestra que ya es conocida incluso fuera del país (el Washington Post hasta le dedicó un artículo el verano pasado y TVE le ha hecho un documental hace unos meses). «Vamos a ir partido a partido porque lamentablemente dependemos de las ayudas. Lo único que pedimos es que las convocatorias salgan antes para que podamos saber con qué presupuesto contamos y a partir de ahí dimensionar cada edición. Lo que no puede ser es lo del año pasado, cuando la DPH nos prometió 15.000 euros y al final no dio 3.000», ha denunciado Cordero, que ha lamentado que los voluntarios de la muestra tuvieron que poner dinero de su bolsillo.

En este sentido, cabe recordar que el festival está organizado por la Asociación de Vecinos y Amigos de Ascaso Los Relojes, entidad sin ánimo de lucro compuesta por un grupo de voluntarios llegados desde diferentes puntos de España para colaborar en el montaje de la muestra. Gracias a su trabajo, la cita no ha dejado de crecer y con ella la esperanza de una aldea ubicada a siete kilómetros de Boltaña y que hace apenas doce años estaba semiabandonada.

La decimocuarta edición volverá a demostrar esta semana que la muestra más pequeña del mundo se ha convertido ya en una referencia del sector. Cinco largometrajes, más de 15 cortos, una exposición fotográfica y coloquios componen la programación del festival, que, como cada final de agosto, convertirá a Ascaso en capital del cine de autor.

La cita vivió este pasado domingo su jornada previa en Boltaña. Con el apoyo del Hotel Monasterio y del ayuntamiento, se proyectó el documental de Pablo Gil Rituerto, La marsellesa de los borrachos, que reconstruye el viaje que en 1961 realizó por el norte de España el colectivo turinés Cantacronache para recoger canciones populares de resistencia antifranquista. Más de cien personas llenaron un año más la iglesia del Hotel Monasterio de Boltaña para disfrutar de la proyección.

Jornada inaugural

La apertura oficial del festival tendrá lugar este martes en Ascaso a partir de las 20.00 horas con la inauguración y la visita guiada a la exposición fotográfica Geografía del alma cotidiana. Su autor, el fotoperiodista Michael Robinson Chávez, recoge en esta muestra tres décadas de su trabajo alrededor del mundo que le ha llevado a ganar dos veces el Premio Pulitzer.

A continuación, el documental Ascaso en el mapa, de Fer Garrote y Noelia Muñoz, abrirá las proyecciones cinematográficas con una inmersión en «la muestra de cine más pequeña del mundo» a través de la mirada del voluntariado que la hace posible. El plato fuerte de la jornada inaugural será Sorda, la película triunfadora en el Festival de Málaga y premiada en Berlín, que presentará su directora, Eva Libertad. Tras la proyección, dialogará con el periodista Javier Angulo, exdirector de la Seminci de Valladolid y fundador de la revista Cinemanía.

El documental Dónde vamos a vivir. Mujeres contra el desahucio, que recoge la lucha por el derecho a la vivienda desde la perspectiva de las mujeres implicadas, abrirá el miércoles las sesiones de tarde. Su directora, Georgina Cisquella, y la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mercedes Revuelta participarán en el coloquio posterior.

Poco después, en la era del cine, será el turno del cortometraje La gran obra (The Masterpiece), de Álex Lorca, y el largometraje Retrato de un cierto oriente, que cuenta la huida a Brasil de Emile y Emir, dos hermanos libaneses católicos, y el conflicto que genera el romance de ella con un comerciante musulmán.

El documental Por una montaña digna abrirá la jornada del jueves. La cinta recoge más de dos décadas de lucha del Movimiento por la Dignidad de la Montaña en el Pirineo aragonés. Sus directoras, Luica Castillo y Ana Valle, la presentarán y charlarán con el público.

Por la noche, Ascaso volverá a dedicar el día del clásico a Charles Chaplin con la proyección de La quimera del oro, película de 1925 que, un siglo después, ha sido restaurada por la Cineteca di Bologna. El coloquio posterior contará con los periodistas Yolanda Flores y Juan Zavala.

Por otra parte, la Muestra de Cine de Ascaso reafirmará su compromiso con Palestina y la denuncia del genocidio que está perpetrando Israel dedicando la tarde del viernes 29 al festival Palestina animada. La iniciativa recoge obras de artistas palestinos residentes en los territorios ocupados y en la diáspora. En la borda del cine se proyectarán once cortometrajes, y después el público podrá charlar con una de las organizadoras del festival, Ángeles Cabria, y la realizadora palestina Samira Badran.

La sesión de noche ofrecerá el corto Cuarentena, de Celia de Molina, y el documental Ciento volando, con el que la realizadora Arantxa Aguirre rinde homenaje a Eduardo Chillida y a su universo creativo. En el coloquio participará el sonidista de la película, Carlos de Hita, y se sortearán dos entradas para el museo Chillida Leku entre el público.

La última jornada de la muestra, como siempre, será la más participativa, con la degustación de vinos de la bodega Enate, la comida popular, el concierto (a cargo del grupo La Almeta) y baile en la plaza de Ascaso y la entrega del premio del festival al jefe de la Brigada Municipal de Boltaña José Antonio Palacio.

Tanto el bono para asistir a las cinco jornadas, como las entradas para cada película y el resto de actividades, ya están a la venta en la web de la muestra.

Esta decimocuarta edición volverá a constatar el poder transformador de la cultura en el desarrollo de cualquier territorio. Actualmente, y gracias entre otras cosas al impulso del festival, en Ascaso viven 15 personas de forma habitual y solo una de sus siete casas está sin rehabilitar. «Hace 14 años no había pista de acceso y teníamos muy mala red eléctrica», ha recordado Cordero, que ha lamentado que este año tampoco cuentan con el apoyo del Gobierno de Aragón.

La Muestra de Cine de Ascaso cuenta con el patrocinio de Fundación Caja Rural, bodega Enate, Hotel Monasterio Boltaña, Casa Juez, Mundolindo Producciones, la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Boltaña.