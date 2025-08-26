Lil Nas X enfrenta cuatro delitos graves tras enfrentarse a la Policía en Los Ángeles

El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido acusado de cuatro delitos penales después de que el pasado jueves fuera arrestado por las autoridades mientras caminaba en ropa interior por las calles de Los Ángeles y hospitalizado por posible sobredosis.

El artista enfrenta tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia al arresto, según los documentos judiciales presentados este lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, informó NBC News.

De acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter (THR), el rapero, cuyo nombre real es Montero Hill, se declaró inocente de los cargos este lunes durante una audiencia en la que se le fijó una fianza de 75.000 dólares.

El cantante tendrá otra audiencia previa al juicio el 15 de septiembre y podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

Los cargos suceden a su detención el pasado jueves después de que Lil Nas X fuese visto caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

El cantante de 'Old Town Road' comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis.

Tras ser dado de alta, Hill fue trasladado a una prisión.

El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado abril después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara.

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial con el éxito en 2019 de su tema 'Old Town Road' junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de EE.UU. al superar a 'Despacito' con 19 semanas en lo más alto.