De 'Fortitude' a 'El patio de mi cárcel': los papeles de Verónica Echegui más allá de 'Yo soy la Juani' en series y películas

Por más que la carrera de Verónica Echegui despegase con 'Yo soy la Juani', papel de impacto que le valió su primera nominación a los Premios Goya como Actriz Revelación, la actriz, fallecida este domingo a los 42 años, empezó a foguearse años antes como actriz con pequeñas intervenciones en las series 'Paco y Veva' y 'Una nueva vida'. A los 9 años, explicó en más de una ocasión, descubrió que podía 'entrar' en la televisión e hizo todo lo posible por quedarse ahí dentro, alternando series y largometrajes y haciendo de las películas su "manual de autoayuda".

También el teatro la ha visto brillar, pero algunas de sus interpretaciones más recordadas están ligadas a largometrajes como 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo' y 'Explota, explota', con los que también fue nominada a los Goya, y series de alcance internacional como 'Fortitude' (2015-2018), oscura intriga ambientada en el Ártico en la que compartió cartel con Richard Dormer y Sofie Gråbøl, entre otros. Poco después también participaría en 'Trust' (2018), serie de FX producida por Danny Boyle sobre el secuestro de J. Paul Getty III.

'Apaches', 'thriller' suburbial basado en el 'best-seller' homónimo del periodista Miguel Sáez, e 'Intimidad', sobre las consecuencias de la filtración de vídeos sexuales en las redes sin el consentimiento de sus protagonistas, apuntalaron la carrera televisiva de una Echegui que se dejó ver también en proyectos corales como 'Citas Barcelona', 'Paquita Salas' o 'Días de Navidad'.

Verónica Echegui y Joan Amargós, en la serie 'A muerte' / M. D.

Este mismo año, la actriz madrileña se puso a las órdenes de Dani de la Orden para protagonizar 'A muerte', una comedia negra en la que Echegui daba vida a una publicista en plena crisis vital y existencial que acaba de descubrir que está embarazada. "Al final la intención de la serie es que se haga un canto a la vida, que te haga reflexionar acerca de los múltiples temas que propone, el enfrentamiento a la muerte, el amor, las relaciones", explicaba la actriz el pasado mes de junio, coincidiendo con la llegada de la serie a Apple +.

En la gran pantalla, el éxito de 'Yo soy la Juani' disparó su caché y la convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento: en 2008 protagonizó 'El menor de los males', de Antonio Hernández, y un año después bordó su paso por 'El patio de mi cárcel', de Belén Macías, y protagonizó junto a Juan José Ballesta 'La casa de mi padre', de Gorka Merchán. También ese año, estrenó 'Bunny and the Bull', de Paul King.

'Seis puntos sobre Emma' (2012), en la que daba vida a una chica ciega que quería ser madre; 'Katmandú, un espejo en el cielo' (2011), con la que fue nominada a los Goya como mejor actriz; y 'The Cold Light of Day' (2012), consagración internacional junto a Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis, son algunos de los papeles destacados que deja la actriz madrileña. Junto a ellos, 'La gran familia española', de Daniel Sánchez Arévalo, o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', de María Ripoll, dieron cuenta de su registro más cómico y su habilidad a la hora de alternar el drama y la intriga ('La niebla y la doncella', 2017) con la risa de 'Explota, explota' (2022), comedia musical con la que ganó el premio Feroz a la Mejor Actriz de Reparto.