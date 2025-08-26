Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer: "Ahora, quien no se declare como feminista es un tarado"

Ganó todo un Pulitzer el pasado año por 'El invencible verano de Liliana', que relataba el asesinato de su hermana a manos del novio de esta hace más de tres décadas. Cristina Rivera Garza (60 años) escribió este 'memoir' originalmente en inglés, lo que en estos grotescos y descerebrados tiempos trumpistas tiene su miga tratándose de una mexicana que da clases en la Universidad de Houston, ciudad en la que reside. La autora, una de las voces más respetadas de las letras mexicanas, se ha desquitado de la contención en el lenguaje que le exigía aquel libro con 'Terrestre' (Random House), colección de siete cuentos marcados por el desplazamiento, por el viaje, especialmente de mujeres jóvenes que se atreven a hacerlo aunque eso suponga un peligro para su integridad.

El libro toma como punto de partida una cita de la obra maestra de Agnès Varda 'Sin techo ni ley', que sigue a una joven vagabunda rebelde que acaba asesinada en una cuneta.

Sí, volví a ver la película y me impactó mucho: su capacidad de no romantizar el viaje de una joven, la dureza vinculada a su género y a su condición y esa característica del personaje que no cede ante nada ni nadie. La cita dice que una puede elegir el camino, pero no el clima en el que se desarrollará el viaje y eso es lo que les pasa a las jóvenes de mi libro.

A lo largo de todo el libro planea una sensación de peligro que quizá perciba más el lector que las propias viajeras. No hay que olvidar que la película de Varda se abre con una joven muerta.

He concebido este libro como la cara B de 'El invencible verano de Liliana'. Allí exploré el feminicidio a través de la personalidad, la voracidad y la curiosidad de mi hermana. Aquí hablo de las chicas de los años 90 que no cayeron, que sobrevivieron y que, ante el peligro, no dejaron de afrontar esa capacidad de atrevimiento, goce y asombro que atraviesa los cuerpos de las mujeres jóvenes. Creo que eso es lo que explica la fuerza de los movimientos feministas de América Latina. En este momento, son generaciones enteras de mujeres tomando la plaza pública. Esa autonomía y esa terquedad me interesaba mucho.

"Hay muchas formas de violencia en nuestra vida cotidiana que nos pasan desapercibidas porque se naturalizan"

¿Se trataría de que el acoso no te rinda, de poder caminar sola por la noche, de valorar eso como valentía y no como temeridad?

Sí, hay muchas formas de violencia en nuestra vida cotidiana que nos pasan desapercibidas porque se naturalizan. En cambio, el viaje suele ser algo extraordinario y hace que las viajeras se vean obligadas a prestar más atención. Para expresar eso he querido jugar mucho con el lenguaje.

Ese trabajo del lenguaje es muy destacable porque jamás toma el camino recto para contar las cosas.

[Ríe] De niña mi padre me decía que yo era doña Contreras, que siempre iba a la contra y que si alguna vez, por desgracia, me ahogaba iría a buscarme río arriba antes que río abajo.

Qué bonita definición

Que además atañe a mi trabajo. En este libro me he 'deschingado' y me he dejado llevar por el goce de las palabras y sus sonidos.

¿Por qué llegada a los 60 años le siguen interesando las jóvenes, a las que trata en sus relatos sin la condescendencia habitual?

Creo que hay una relación entre el cuerpo de una mujer adolescente que aún no ha producido hijos y el de una mujer mayor que tampoco lo hace. Pero hay otra respuesta y es que sigo aprendiendo muchísimo de las mujeres jóvenes, no solo de las escritoras, que la están rompiendo en el mundo entero. A veces se cree que son las generaciones más viejas las que tienen cosas que enseñar, pero del otro lado también hay experiencias de las que se puede aprender.

Cristina RIvera Garza, en Barcelona / Jordi Otix

Hay un momento en el libro en el que las chicas de los años 90 dicen: "Nos disfrazábamos de hombres para poder seguir nuestro camino". Tomándolo como una metáfora, ¿cree que las chicas de hoy siguen disfrazándose de hombres?

A veces recuerdo a mis alumnos que una vez existió un mundo en el que decir la palabra feminismo era motivo de escarnio. Ahora, quien no se declare como feminista es un tarado o alguien absolutamente fuera de nuestras preocupaciones actuales.

O alguien en el otro extremo del espectro político.

Pero sigue siendo tan central como para que Milei haya declarado que va a quitar el feminicidio del código penal argentino y al mismo tiempo Giorgia Meloni apoye su inclusión en el código italiano. Hay una serie de cuestiones que están cambiando mucho de lugar y que requieren nuestra atención crítica. Ha habido transformaciones importantes, una de ellas es que el espectro de ser mujer en la actualidad es mucho más amplio. Pero, cuidado, porque las cifras de feminicidios nos siguen recordando que todavía tenemos mucho trabajo por hacer.

¿Cómo vive en Houston una mexicana este fervor antinmigración que ha inoculado Trump?

Puede parecer sorprendente esta violencia con la emigración, pero no tanto porque parte de la historia de Estados Unidos tiene su origen en el genocidio de los nativos americanos. Hoy entronca con este capitalismo desatado que parece dominar nuestros días y se percibe en la vida cotidiana. Yo doy clases en la universidad pública y tenemos muchos alumnos migrantes. Tengo amigos que no salen de casa sin sus documentos.

"En mi barrio hay gente que teme encontrarse una mañana en una cárcel de El Salvador o de Guantánamo"

En el apartado de los logros de los derechos civiles, Estados Unidos va hacia atrás.

Ya sabíamos que ningún derecho se gana para siempre ni queda escrito en piedra. Nos lo enseñó la historia reciente, cuando se retiró la ley 'Roe contra Wade' que posibilita restricciones o prohibiciones del aborto en muchos estados. Este es uno de esos momentos en los que no se puede ser optimistas, pero hay que seguir insistiendo en la posibilidad de solidaridad, de complicidad y de amistad.

¿Ha afectado este clima en su trabajo en la universidad? Trump tiene a la Ivy League en el punto de mira de su cruzada.

Texas es un estado completamente de extrema derecha que se ha adaptado sin ningún tipo de crítica a los dictados de Trump gracias a un gobernador cobarde. Pero Houston es una de las ciudades más diversas de Estados Unidos, con una vida cultural destacada. He estado un tiempo residiendo en Barcelona y en Berlín y a la vuelta, yo, que vivo en un barrio muy mexicano, me he encontrado con un lugar de un silencio pétreo donde los domingos ya no se hacen asados al aire libre. Hay gente que teme encontrarse una mañana en una cárcel de El Salvador o de Guantánamo. La primera reacción ante Trump es la parálisis y vamos a necesitar toda la energía y la imaginación posibles para enfrentarnos a ella.