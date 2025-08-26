GALARDÓN

La actriz Jennifer Lawrence, premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián

Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García

La actriz Jennifer Lawrence, Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián / EFE

EFE

San Sebastián
La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.

Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.

