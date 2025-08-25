Verónica Echegui, la actriz que supo desmarcarse de la Juani para construirse una carrera

El director barcelonés Bigas Luna, que ya había descubierto a Penélope Cruz en 'Jamón, jamón', escogió a la madrileña Verónica Echegui para que interpretara a la protagonista de 'Yo soy la Juani'. La película se estrenó en 2006. Echegui tenía 22 años cuando se rodó el filme. La repercusión de este retrato de una adolescente de extrarradio cansada de su familia y de su posesivo novio la convirtió en una de las jóvenes presencias femeninas más destacadas del cine español del nuevo siglo. El pasado domingo, la actriz falleció en un hospital de su ciudad natal a los 42 años, a causa de una enfermedad de la que de momento no se ha dado más información.

Echegui, nacida Verónica Fernández de Echegaray el 16 de junio de 1983, aprovechó con cierto tiento el tirón de la Juani y, sobre todo, supo distanciarse de un personaje tan potente para que no la devorara ni la encasillara. El papel le había supuesto además una nominación a los Goya en la categoría de actriz revelación. Pese a que en el cásting para la película prefirió ocultarlo (Bigas Luna buscaba a una chica sin experiencia), Echegui ya había intervenido antes en algunos montajes teatrales y series de televisión. En cualquier caso, 'Yo soy la Juani' le dio la oportunidad soñada a la vez que ella le daba a la película ese tipo de presencia volcánica, erótica y desacomplejada tan habitual en los personajes femeninos del director de 'Bilbao'.

Drama carcelario

El thriller 'El menor de los males', junto a Carmen Maura, y el drama sobre terrorismo vasco 'La casa de mi padre', con Emma Suárez, fueron dos intentos de integrarse en la industria con propuestas más convencionales. Hasta que le llegó la segunda gran oportunidad con 'El patio de mi cárcel', un drama carcelario de 2008 realizado por Belén Macías, producido por los hermanos Almodóvar y basado en un grupo de teatro formado en la cárcel de mujeres de Yeserías en los años 80. Siendo un relato coral, coprotagonizado por Blanca Portillo, Candela Peña y Ana Wagener, Echegui destacó como la joven atracadora que se siente mejor entre rejas que fuera de ellas.

A partir de 2010, la carrera de Verónica Echegui ganó en solidez con títulos como 'La mitad de Óscar', de Manuel Martín Cuenca; 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson; 'Seis puntos sobre Emma', de Roberto Pérez Toledo; 'Katmandú, un espejo en el cielo', de Icíar Bollaín, y 'La gran familia española', de Daniel Sánchez Arévalo. Funcionaba entre un cierto 'indie' español y un cine más industrial. Probó también la aventura internacional con 'La fría luz del día', filme de acción protagonizado por Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis: el hecho de que al protagonista le secuestraran a la familia en España posibilitó la inclusión de Echegui (y de Óscar Jaenada) en el reparto. En Países Bajos trabajó en '&Me' y en el Reino Unido, en la serie 'Fortitude', un 'thriller' polar.

Presencia en televisión

La televisión no tardó demasiado tiempo en convertirse en otro medio habitual para la actriz, con intervenciones en 'Apaches', serie de intriga y ambiente periodístico; en un episodio de 'Paquita Salas', de Los Javis; en ‘Gente hablando’, junto a Miki Esparbé, o en 'Intimidad', con Itziar Ituño. Entretanto, continuó trabajando tanto en el cine estadounidense como en el mexicano ('Me estás matando, Susana', con Gael García Bernal) y el italiano ('Déjate llevar', junto a Toni Servillo).

Aunque podía sentirse cómoda en el drama psicológico –'L’ofrena', de Ventura Durall–, explotó mejor sus recursos en la comedia, como demostró en un par de trabajos a las órdenes de Maria Ripoll -'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' y 'Yo no soy esa'- y en 'Explota, explota', de Nacho Álvarez, revisión de la España de los primeros años 70 que sigue las carreras de dos jóvenes, Ingrid García Jonsson y Echegui, a ritmo de las canciones de Raffaella Carrà por la que conquistó un premio Feroz. Este mismo año ha protagonizado la serie de Dani de la Orden 'A muerte', una comedia negra en la que Echegui da vida a una publicista en plena crisis vital y existencial que acaba de descubrir que está embarazada.

La actriz, que mantenía una relación sentimental con el actor Álex García, también hizo sus pinitos como directora y en 2020 realizó el cortometraje 'Tótem Loba', filme sobre oscuras tradiciones rurales que obtuvo el Goya al mejor corto de ficción. Una vocación que ha quedado truncada con su prematura muerte.