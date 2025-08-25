El Gobierno de Ucrania arremete contra Woody Allen por su participación en la Semana de Cine de Moscú

El Gobierno de Ucrania ha arremetido contra el director de cine Woody Allen por su participación en la Semana Internacional del Cine de Moscú el pasado domingo 24 de agosto, que ha calificado de "vergüenza" e "insulto". El cineasta estadounidense, presentado como invitado principal, intervino mediante videoconferencia en una charla del certamen, que se celebra del 23 al 27 de agosto en la capital rusa, desafiando así al boicot tácito que numerosos artistas e intelectuales mantienen respecto a las iniciativas culturales vinculadas al Gobierno ruso desde que que se inició la guerra de Ucrania.

La conferencia estuvo moderada por el director y productor de cine ruso Fiódor Bondarchuk, que en alguna ocasión ha mostrado públicamente su apoyo a Vladímir Putin. Según la propia web del festival, fue una conversación sobre "el cine y la vida, sobre la elección, la inspiración y la honestidad en la profesión", en la que se abordaron preguntas como: "¿Cómo nace una trama en la mente de un director?", "¿Cómo mantenerse fiel a uno mismo cuando la industria impone sus propias reglas?", o "¿Qué impulsa a una persona que ha dedicado su vida al arte del cine?".

Al festival también se sumaron las voces del director y músico serbio Emir Kusturica -a quien en 2016 Putin le entregó la Orden de la Amistad rusa y que en otras ocasiones también ha sido vinculado a Rusia y a sus fuerzas armadas-, así como del actor estadounidense y experto en artes marciales Mark Dacascos.

Ignorar las "atrocidades"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha señalado que la presencia de Allen en el certamen constituye "una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos", ha acusado al cineasta neoyorquino de "hacer la vista gorda ante las atrocidades que Rusia comete en Ucrania todos los días desde hace 11 años" y le ha recordado que han sido numerosos los profesionales del cine ucraniano que han muerto o han sido heridos "por criminales de guerra rusos".

En esta edición, el festival moscovita cuenta con más de 80 participantes internacionales procedentes de más de 20 países, entre ellos China, India, Arabia Saudita, México, Estados Unidos y Corea del Sur. Además, durante las jornadas se prevé la asistencia de más de 150 representantes de empresas cinematográficas tanto rusas como extranjeras.

La Semana Internacional de Cine de Moscú se inauguró en 2024 con el objetivo de consolidar a Moscú como un referente y epicentro cinematográfico. Sin embargo, tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, son muchas las celebridades que han optado por desvincularse de Rusia y evitar riesgos a dañar su imagen pública. En este contexto, el certamen adquiere una fuerte connotación geopolítica.