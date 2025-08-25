El Phenomena de Barcelona recibe en Venecia el premio a la Mejor Sala de Europa

Pocos meses después de celebrar su décimo aniversario preestrenando por todo lo alto el 'Nosferatu' de Robert Eggers, a la Sala Phenomena Experience de Barcelona le caído un regalo extra: el galardón que distingue al cine-experiencia de la calle Sant Antoni Maria Claret, antiguo cine Nàpols, con el premio Carlo Lizzani Europa 2025 a la Mejor Sala Europea. Se trata de un reconocimiento instituido por la Associazione Nazionale Autori Cinematografic (ANAC) y Flaminia y Francesco Lizzani, herederos del director de títulos como 'Crónica de los pobres amantes' o '¡Atención, bandidos!', que se entregará el 5 de septiembre en Venecia coincidiendo con la 82ª edición de la Mostra. El premio, destaca el jurado compuesto por Flaminia y Francesco Lizzani y Francesco Ranieri Martinotti y Emanuela Piovano, presidente y vicepresidenta de ANAC, respectivamente, busca reconocer a los "los exhibidores más valientes de 2025".

Creados en 2015, dos años después de la muerte del cineasta italiano a los 91 años, los premios Carlo Lizzani buscan celebrar el trabajo de "aquellas salas que, con tenacidad y visión cultural, han sabido defender y promover el cine de autor y de calidad, preservando al mismo tiempo la dimensión comunitaria y ritual de la experiencia cinematográfica en sala". En el caso concreto de Phenomena, se ha querido destacar "la fuerza y la originalidad de su propuesta cultural: un espacio amplio y acogedor, capaz de albergar a cientos de espectadores, que con el tiempo se ha convertido en un punto de referencia fundamental para Barcelona".

En un comunicado, la ANAC ha destacado que la programación de Phenomena Experience "combina estrenos contemporáneos con una especial atención a los clásicos del cine y devuelve al público la emoción única de vivir (o revivir) en la gran pantalla obras maestras de ayer y de hoy". Además, añade, "las proyecciones en celuloide, los ciclos temáticos y las retrospectivas dedicadas a los grandes maestros han hecho del Phenomena un bastión cultural imprescindible, que reafirma el valor colectivo e insustituible de la sala cinematográfica". La entrega del premio, a la que asistirá Nacho Cerdá, fundador y director de Phenomena Experience, tendrá lugar en paralelo a la celebración de la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica de Venecia, "el único festival en el mundo que rinde un homenaje especial a las salas de cine".

Cerdá, que creó el proyecto Phenomena Experience en 2010 cuando su programación se repartía en varias salas de Barcelona hasta que, en 2014, se instaló de forma permanente en su actual sede, ha asegurado sentirse "muy honrado" de compartir este galardón con todo su equipo, "cuyo trabajo y dedicación" ha conseguido que el cine siga siendo una "experiencia mágica".