El Palau de la Música Catalana nació flamenco (y nunca ha dejado de serlo)

El Palau de la Música Catalana ha estado abierto al flamenco desde antes de su inauguración el 9 de febrero de 1908. Desde "su arquitectura", en palabras de Joan Oller, director general de la institución. Se refiere a que el conjunto de 18 musas de la música universal que hay al fondo del escenario, obra híbrida de escultura (Eusebi Arnau) y mosaico (Mario Mariagliano), incluye una bailaora que toca las castañuelas.

Compositores de música clásica que encontraron inspiración en el flamenco en mayor o menor medida, como Isaac Albéniz, Enric Granados, Manuel de Falla, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo, tuvieron estrecha vinculación con el auditorio modernista. Sobre todo De Falla. Obras de los cinco tuvieron estrenos absolutos en el Palau de la Música.

Danza española

En la posguerra, el franquismo acentuó la identificación ya existente de lo flamenco (y cercanías) con lo español. Son reveladores los distintos programas de mano de la actuación de la pareja artística y sentimental formada por Vicente Escudero y Carmita García en el Palau el 15 de abril de 1944. 'Recital de Danza Española', anuncian, con el subtítulo 'Homenaje al Arte Flamenco Puro (Arte Profundo)'. Con núcleo flamenco, y sin que la palabra apareciera por ningún lado en la portada del programa, Laura de Santelmo ofreció un 'Concierto de Danzas Españolas' (1941); Mariemma, un 'Gran Recital de Danza Española' (1946); y Leonor María, un 'Recital de Danza Española' (1946).

Carmen Amaya, en la portada del programa de mano de su espectáculo en el Palau de la Música Catalana el 15 de febrero de 1959 / Centre de Documenttació de l'Orfeó Català

Acontecimiento

Carmen Amaya y su Compañía de Baile Español (17 artistas entre bailarines, cuadro flamenco, cantaor, guitarristas y pianista, bajo la dirección artística de Ángel Curras) ofrecieron una gala benéfica en el Palau el 15 de febrero de 1959, tras la inauguración de una fuente dedicada a la bailaora del Somorrostro en la actual plaza de Brugada, en la Barceloneta. El programa permite suponer que fue todo un acontecimiento: 10 páginas, con cuatro de publicidad (los tejidos y estampados Tissac, la peletería P. Rubiol, las medias Christian Dior y la colonia y las sales efervescentes Royal Ambrée de Legrain) y dos con texos de los renombrados periodistas Sebastià Gasch y Sempronio, seudónimo de Andreu-Avel·lí Artís.

Los debuts de Paco de Lucía y Camarón

Paco de Lucía debutó en el Palau el 30 de octubre de 1970, ya con un 'Recital de Música Flamenca'. Camarón lo hizo el 14 de diciembre de 1980 dentro de las 'Primeras Jornadas Andaluzas en el Palau de la Música Catalana. Flamenco'. La alineación era formidable. Cante, además de Camarón: el Lebrijano, Chocolate, Fernanda y Bernarda de Utrera, Diego Clavel y Luis Caballero. Baile: Los Farrucos. Y toque: Paco Cepero, Enrique de Melchor y Tomatito.

Organizó la velada el Centro Andaluz en Catalunya Blas Infante, cuyo secretario general, Gonzalo Crespo, escribió en la presentación del espectáculo: "EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, por su dimensión en el mundo del arte y más concretamente del arte musical, nos pareció ideal para elevar el Flamenco a la categoría que le corresponde". En esas estábamos después de tanta canción y danza españolas. Camarón, acompañado por Tomatito, regresó al Palau el 2 de junio de 1989.

Morente, en el centenario

De las actuaciones de Enrique Morente, otro tótem, en el edificio de Lluís Domènech i Montaner, una tiene especial significado por formar parte de la programación del centenario de la sala: la que el granadino brindó junto con el Pat Metheny Trio el 8 de julio de 2008.

Desde entonces, sería más corto enumerar las figuras del flamenco que no han actuado en el Palau que las que sí han actuado.

Entre el 10% y el 15%

Hasta el final de 2025 están previstas en el Palau 15 funciones del espectáculo 'Homenaje a Paco de Lucía', de Barcelona Guitar Trio & Dance; siete del espectáculo 'Arte Flamenco'; y 23 del espectáculo 'Gran Gala Flamenco'. Asimismo, Tomatito presentará 'A mis amigos (Camarón, Paco, Barcelona)'; José Mercé, 'Canta a Manuel Alejandro'; Las Migas, 'Flamencas'; Yerai Cortés, 'Guitarra Coral'; y, un año más, Así Canta Jerez en Navidad, 'Ya llegó la fiesta'.

El lector de EL PERIÓDICO Miquel Pucurull expuso en una carta dirigida al diario que el Palau de la Música Catalana programa espectáculos de flamenco "a mansalva". El auditorio replicó con una carta titulada 'Un Palau fidel al seu espirit'. Oller subraya que la programación de la institución dedicada al flamenco, por completo externa, supone entre el 10% y el 15% del total anual, y que siempre está avalada por los filtros previos y posteriores del Palau para que todo sea de 'qualité'. De lo que no hay duda es de que una novedad no es la oferta de flamenco en el Palau de la Música Catalana.