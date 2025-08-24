Muere Jerry Adler, actor de 'Los Soprano', a los 96 años

El actor y director teatral Jerry Adler, reconocido mundialmente por su papel como Herman “Hesh” Rabkin en la aclamada serie 'Los Soprano', ha muerto a los 96 años, según ha informado su familia este sábado.

La noticia ha sido confirmada también por su amigo Frank J. Reilly, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de fotografías del intérprete en diferentes etapas de su carrera. “El gran actor, mi amigo Jerry Adler, nos dejó hoy a los 96 años. No está mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65”, escribió.

Una reconocida trayectoria

Adler desarrolló una extensa trayectoria en el teatro, aunque fue un “tardío” en la pantalla. No comenzó a aparecer en cine y televisión hasta inicios de los años 90, cuando participó en la película de Woody Allen 'Misterioso asesinato en Manhattan' (1993). A partir de entonces, trabajó en series como 'Mad About You', 'Rescue Me', 'The Good Wife' y 'Transparent'.

Sin embargo, su consagración llegó gracias a HBO, interpretando a “Hesh” Rabkin, un exproductor musical y prestamista que se convirtió en uno de los asesores más cercanos de Tony Soprano (James Gandolfini). Su personaje apareció desde el episodio piloto de la serie en 1999 y se mantuvo hasta el final, en 2007.

Además de su carrera frente a las cámaras, Adler estuvo ligado durante décadas al teatro, siendo hermano de la célebre profesora de interpretación Stella Adler, una de las figuras más influyentes en la formación actoral del siglo XX.

La muerte de Adler se suma a la de su compañero James Gandolfini, quien falleció en 2013 a los 51 años. Ambos quedaron unidos en la memoria de los fans como parte esencial de 'Los Soprano', considerada una de las mejores series de la historia de la televisión.