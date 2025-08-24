"En la escena final": fallece el asistente de dirección de 'Emily in Paris'

El ayudante de dirección de la serie de Netflix 'Emily in Paris', el italiano Diego Borella, de 47 años, falleció el pasado jueves tras desmayarse durante la grabación de uno de los capítulos que se está rodando en la ciudad italiana de Venecia, según informa la prensa italiana. Fue alrededor de las 19:00 horas cuando, en pleno rodaje en el Hotel Danieli, el cineasta italiano comenzó a sentirse indispuesto, para después ver su situación agravada. Los médicos que acudieron al lugar de los hechos no lograron reanimarle, explica 'Il Messaggero'.

El diario sensacionalista británico The Mirror asegura que el fallecimiento se produjo "en la escena del final de la quinta temporada". Netflix suspendió inmediatamente el rodaje de la serie, que había comenzado en Venecia el 15 de agosto y debía finalizar este lunes.

El suceso se conoce pocos días después de que Netflix anunciara que la quinta temporada de 'Emily in Paris', la exitosa serie de protagonizada por la actriz Lily Collins, se estrenará el próximo 18 de diciembre.

Número 1 global

La primera parte de la serie ocupó el puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó, con 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, alcanzando el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces.

La relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés amoroso que se inició en la segunda parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de esta quinta entrega, que por primera vez salió de París para rodarse en Italia.