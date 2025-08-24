Deceso
Fallece a los 66 años el arquitecto Manuel Gausa, fundador de Actar Architecture
Autor de varios libros, el barcelonés era en la actualidad director de la Escuela de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Génova
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El arquitecto Manuel Gausa, fundador de Actar Architecture y director de la Escuela de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Génova (Italia), ha fallecido a los 66 años. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha lamentado a través de sus redes sociales su deceso y ha recordado que a lo largo de su trayectoria fue autor de proyectos galardonados internacionalmente, además de ser vicepresidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat y exdirector de la revista 'Quaderns d'arquitectura i urbanisme', entre 1991 y 2000.
Nacido en Barcelona el 14 de marzo de 1959, Gausa acabó sus estudios de arquitectura en el año 1983 y en 1994 fue socio fundador de Actar Arquitectura y Actar Proyectos Editoriales. Con este equipo, el arquitecto barcelonés realizó varios proyectos de edificación y propuestas para "nuevas áreas de ordenación territorial", con trabajos galardonados en el ámbito nacional e internacional. En 1995, empezó como profesor asociado de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, un trabajo que concluyó en el año 2000.
Fue co-comisario del Pabellón de España en la II Bienal de Arquitectura de Rotterdam 2008 y desde ese año ejercía como profesor titular de Proyectos y Composición en la Universidad de Génova, donde también era director de la Escuela de Doctorado en Arquitectura y Diseño. Había escrito varios libros como 'Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas', 'Barcelona: guía de arquitectura moderna' y junto a Jaime Salazar firmó 'Singular Housing'. A lo largo de su vida publicó artículos en revistas nacionales e internacionales y participó en coloquios y seminarios sobre temas de arquitectura contemporánea y estrategia urbana y territorial.
