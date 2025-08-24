Fallece a los 66 años el arquitecto Manuel Gausa, fundador de Actar Architecture

El arquitecto Manuel Gausa, fundador de Actar Architecture y director de la Escuela de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Génova (Italia), ha fallecido a los 66 años. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha lamentado a través de sus redes sociales su deceso y ha recordado que a lo largo de su trayectoria fue autor de proyectos galardonados internacionalmente, además de ser vicepresidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat y exdirector de la revista 'Quaderns d'arquitectura i urbanisme', entre 1991 y 2000.

Nacido en Barcelona el 14 de marzo de 1959, Gausa acabó sus estudios de arquitectura en el año 1983 y en 1994 fue socio fundador de Actar Arquitectura y Actar Proyectos Editoriales. Con este equipo, el arquitecto barcelonés realizó varios proyectos de edificación y propuestas para "nuevas áreas de ordenación territorial", con trabajos galardonados en el ámbito nacional e internacional. En 1995, empezó como profesor asociado de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, un trabajo que concluyó en el año 2000.

Fue co-comisario del Pabellón de España en la II Bienal de Arquitectura de Rotterdam 2008 y desde ese año ejercía como profesor titular de Proyectos y Composición en la Universidad de Génova, donde también era director de la Escuela de Doctorado en Arquitectura y Diseño. Había escrito varios libros como 'Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas', 'Barcelona: guía de arquitectura moderna' y junto a Jaime Salazar firmó 'Singular Housing'. A lo largo de su vida publicó artículos en revistas nacionales e internacionales y participó en coloquios y seminarios sobre temas de arquitectura contemporánea y estrategia urbana y territorial.