La IA no solo escribe: también encoge los libros y los lee por ti

Como en 'Matrix', cuando Neo cierra los ojos unos segundos y despierta convertido en prodigio del kung-fu y las artes marciales, pero en versión literaria. ¿El reto? Presumir de velocidad lectora sobrehumana; de páginas devoradas a capazos. ¿El objetivo? Demostrar que se puede leer 100 libros en una semana. Mejor aún: 1.000 en un año. Aunque no se pueda. Aunque sea mentira. El leer y el querer haber leído. Los retos anuales, los vídeos virales y, en fin, la mercantilización de la lectura. "La gente está leyendo sinopsis de libros generadas por IA y luego afirma haber leído 100 libros en una semana. Así empezó la abolición de los libros en 'Fahrenheit 451': los clásicos se condensaron en resúmenes de cinco minutos para quienes estaban demasiado ocupados para leer. Después vinieron las quemas", lamenta una usuaria de Bluesky.

"Leo unos mil libros al año, pero no acabo mil libros al año. De hecho solo termino entre 70 y 100", replica un poco más allá un 'youtuber' con 6,4 millones de suscriptores. "Me diréis que eso es engañar, que no es justo, pero entonces estaréis cayendo en la trampa de creer que los libros son objetos sagrados y que hay cierto estatus social, cierto prestigio asociado con terminar un libro. El número de libros leídos es simplemente una métrica de vanidad para impresionar a otra gente", proclama el prescriptor en cuestión, de nombre Ali Abdaal y, según su biografía, "mago aficionado y el experto en productividad más seguido del mundo". Acto seguido, pasa a detallar cómo consigue leer mil libros al año para, ya saben, plantar bandera en la cima de la métrica de vanidad.

El truco, claro, es que no los lee, sino que deja que una herramienta llamada Shortform los reduzca a resúmenes de una página. Pulpa de letras y esferificación de contenido. "Se ha convertido en mi arma secreta para absorber las ideas más importantes de los mejores libros de no ficción del mundo", vocea desde un 'bubble' promocional de Shortform el creador de contenido Sahil Bloom, presentado entusiastamente como finalista al premio Pulitzer, por más que no exista rastro que avale conexión alguna con el prestigioso galardón.

Diseño de la web de SoBrief, una de las plataformas de 'lectura' rápida / EPC

Leer en corto

El caso es que en algún lugar, o en muchos al mismo tiempo, alguien está leyendo un libro sin necesidad de abrir el ejemplar. "Adiós al tiempo perdido leyendo. ¡Hola a la relevancia!", anuncia con insólito entusiasmo la web académica (sí, académica) ScienceDirect AI. "Lee de forma más inteligente, no más difícil", pregona Blinklist, aplicación que "ofrece resúmenes de miles de libros de no ficción superventas para leer o escuchar en tan solo 15 minutos". Poco más que un parpadeo. De ahí el nombre, claro.

Porque, en una sociedad rendida al 'speed watching' (la visualización acelerada de contenidos, ya sean series o tutoriales de Youtube) y que ha sido capaz de perpetrar las llamadas 'sped-up songs' (o cómo convertir a Lana del Rey en los pitufos 'makineros'), ¿quién no querría ventilarse las 500 páginas de 'Sapiens' en lo que dura una clase de 'spinning'? La respuesta, a juzgar por la cantidad de aplicaciones, webs y plataformas que promocionan la lectura en versión compacta e hiperconcentrada, es, como mínimo, inquietante.

"Las habilidades de escritura de la IA han recibido mucha atención, pero los investigadores y profesores apenas han empezado a hablar de su capacidad para 'leer' conjuntos de datos masivos antes de generar resúmenes, análisis o comparaciones de libros, ensayos y artículos", alerta en un artículo la lingüista Naomi S. Baron, que en enero del año que viene publicará el ensayo 'Reader Bot. What Happens When AI Reads and Why It Matters'.

"¿Necesitas leer una novela para clase? Hoy en día, puedes conformarte con hojear un resumen generado por IA sobre la trama y los temas clave. Esta posibilidad mina la motivación de las personas para leer por su cuenta", añade. "Vivimos un entorno donde las máquinas se vuelven más inteligentes minuto a minuto, y nosotros, cada vez más tontos. La competencia comienza a ser desigual", resume de un modo mucho más prosaico el escritor mexicano Juan Villoro en las páginas de su ensayo 'No soy un robot', reivindicación de la lectura como forma de rebeldía ante la tiranía algorítmica.

Cariño, he encogido a los libros

En BooksAI, otra plataforma de jibarización y compactado, ofrecen "más de 40 millones" de sumarios de libros para que nadie se tenga que molestar en leerlos, mientras que BookAI.chat ha desarrollado una herramienta basada en Chat GPT que permite "chatear" directamente con los libros. O eso dicen. De este modo, si alguien aterriza en su página preguntándose qué podrían tener en común '1984' y 'Homenaje a Cataluña', la IA tardará un suspiro en recitar que George Orwell explora en ambos libros "temas como la verdad, el poder, la propaganda y la resistencia contra regímenes opresivos". La interacción, sin embargo, es opcional: quien quiera ir al grano cuenta con una serie de atajos predeterminados (a saber: resumen del libro, explicación del final, ideas principales, de qué diablos va) que desmenuzan el libro en menos de lo que el bombero de 'Fahrenheit 451' tardaba en calcinar a Millay, Whitman y Faulkner.

De la novela de Ray Bradbury, quince segundos cortesía de SoBrief, otra factoría de despiece que promete "leer cualquier libro" en 10 minutos. "Guy Montag, un bombero en un futuro distópico donde los libros se prohíben y se queman, encuentra placer en su trabajo. Sin embargo, sus encuentros con Clarisse McClellan, una joven curiosa y de espíritu libre, provocan un cambio en él. Las preguntas de Clarisse sobre la felicidad y el mundo que los rodea despiertan la curiosidad en Montag, llevándolo a cuestionar su papel en la sociedad y el propósito de su trabajo". Los nueve minutos y pico restantes se reparten entre el inventario de personajes, las claves de la trama, las preguntas frecuentes y las conexiones -ah, el algoritmo- con títulos similares.

Interacción con BookAI.chat a propósito de '1894' de George Orwell / EPC

"Brillante y fiable"

Al otro lado, el vaso medio lleno. "Paradójicamente, y en sentido opuesto a la abundantísima literatura de ciencia ficción sobre el particular, la IA piensa mejor de lo que memoriza. Razona mejor de lo que recuerda. Es mucho más brillante y fiable en la reflexión sobre cuestiones sofisticadas que en el recitado de datos acumulados. La IA es mucho más falible que la Wikipedia, pero lo sabe y puede hablar de ello", reflexiona el periodista Pedro Vallín en 'Casandra y yo', ensayo que reúne sus conversaciones con Chat GPT. Siguiendo su ejemplo, le preguntamos a la máquina su opinión sobre el tema. La respuesta, pasen y lean, es escalofriante. "Hoy vivimos en un mundo donde pedirle a una IA que te resuma 'El Quijote' en 3 frases se considera más eficiente que leerlo. ¿Para qué leer 500 páginas cuando un algoritmo puede masticártelo y darte solo lo 'importante' en 30 segundos?".

Los efectos de dejar la lectura en manos de la IA, en cualquier caso, pueden ser devastadores. "La evidencia revela que cuanto más confían los usuarios en la IA para que realice el trabajo, menos se ven a sí mismos recurriendo a sus propias capacidades de pensamiento. Si perdemos la práctica de leer, analizar y formular nuestras propias interpretaciones, esas habilidades corren el riesgo de debilitarse", asegura Baron.

En el horizonte, más bien a la vuelta de la esquina, la nada. Encefalograma plano y lo que el periodista Kyle Chayaka ha bautizado como aplanamiento de la cultura. "Es el mínimo común denominador, una mediocridad que no ha sido nunca propia de las creaciones culturales más sobresalientes de la humanidad", advierte en 'Mundofiltro'.