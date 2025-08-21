Seis joyas musicales del mundo que se miran en el agua

El proyecto cultural Liceu Mar que ha iniciado su andadura en Barcelona busca revitalizar una área estratégica del frente litoral, y dará a la ciudad un nuevo símbolo musical en primera línea de mar. Con la incorporación de un auditorio de arquitectura emblemática junto al agua, la propuesta llevará a la ciudad a formar parte de la liga de urbes que presumen de joyas musicales casi bañadas por agua.

La Sydney Opera House de Sídney El monumento por excelencia de Australia, la ópera de Sídney es el rostro de un nadar contracorriente y a la vez punto de inflexión cultural: inaugurado en 1973, el edificio corrió a cargo del arquitecto danés Jørn Utzon, que no quiso asistir al estreno de lo complicada que fue la puesta en marcha del proyecto, con cambios y remodelaciones desde el inicio de la construcción, en 1959. De hecho, renunció a acabarla y fue el arquitecto australiano Peter Hall quien tuvo que cargar con esa responsabilidad. El diseño apela a las olas del oceáno y también las velas de los barcos que unen la ciudad y el continente con el resto del mundo. El edificio acoge además de óperas obras de teatro, ballet, y alguna actuación musical. Declarado Patrimonio de la Humanidad, Es sede de la compañía de Ópera de Australia, la Compañía de Teatro de Sídney y la Orquesta Sinfónica de Sídney. En total, el recinto puede superar los 5.000 espectadores sumando los aforos de todas sus salas principales, aunque la sala más grande es el Concert Hall, con capacidad para casi 2.700 personas.

Opera de Sydney / Lisa Maree Williams / Bloomberg

Elbphilharmonie de Hamburgo Otro monumento icónico es la Elbphilharmonie de Hamburgo, que se levanta en el complejo portuario de la ciudad alemana. El edificio se eleva en vertical de una forma rompedora ideada por el despacho de arquitectos Herzog & de Meuron entre 2003 y 2016. La sala tiene capacidad para albergar a 2.100 personas y el edificio es sede de la Orquesta Sinfónica de la NDR. al igual que la ópera de Sidney, su diseño juega con la idea de velas y olas de mar, aunque incluye también el concepto del iceberg por las frías temperaturas que soporta la ciudad en invierno. El complejo se levanta en una península triangular, y está acompañado de hoteles y zona residencial.

El edificio Elbphilharmonie de Hamburgo (Alemania). / FOCKE STRANGMANN / EPA

El seine culturel en París La ciudad de la luz también ha llevado a sus aguas un proyecto cultural único en Europa: a orillas del río Sena, el complejo Seine Culturel se levanta desde 2017 como eje de un área cultural con sus conciertos, museos y otros espacios dedicados al ocio. El proyecto fue ideado por los arquitectos Shigeru Ban y Jean de Gastines, y también busca un juego óptico con el agua al buscar su reflejo en la construcción del auditorio, que parece flotar sobre el río. En realidad se eleva sobre la isla Seguin. En sus sala ha acogido todo tipo de conciertos y actuaciones e incluso una final de eurovisión. El recinto cuenta con dos espacios para acoger conciertos, uno para 6.000 personas y otro para 1,150 personas, que está dedicado especialmente a la música clásica.

El Sena Musical, en París / epc

Harpa Reykjavík Concert Hall de Reikiavik Otra joya arquitectónica que aúna su funcionalidad musical con un escenario marítimo es el Auditorio Harpa de Reikiavik que obtuvo el Premio Mies van der Rohe en 2013.Diseñado por Henning Larsen Architects, rinde homenaje a las estructuras basálticas características de la geografía islandesa haciendo a la vez juegos de luz y reflejos con el mar cambiante que baña su entorno. Marca como los demás edificios el skyline de la ciudad, dándole personalidad, y su entorno ha crecido con zonas residenciales y de ocio. Es un punto turístico y a la vez parte del recorrido a pie o en bicicleta que sigue el litoral de la capital con vistas. Cuenta con tres grandes salas y una capacidad máxima de hasta 3.500 asistentes utilizando todos los espacios de manera combinada.

Harpa de Reikiavik / XAVIER MORET

Waterfront Hall en Belfast el Waterfront Hall en Belfast es un complejo cultural construido para dinamizar y regenerar el tejido urbano de la ciudad y el proyecto lo empujó el despacho de arquitectos irlandés Robinson McIlwaine. Inaugurado en 1997, ,cuenta con un auditorio de música que ha albergado conciertos de la Ulster Orchestra, así como de artistas y bandas internacionales. El recinto tiene un aforo aproximado de 2,250 asientos en su auditorio principal. Está rodeado de espacios ideados para el entretenimiento y el ocio, a orillas del río Lagan y junto a un largo paseo que une el recinto con barrios residenciales y el palacio de congresos

Waterfront Hall, Belfast / epc

Royal Festival Hall de Londres El Royal Festival Hall de Londres lame las aguas del Támesis dentro del complejo de arte y música del Southbank Center en Londres. El recinto acoge ala Orquesta filarmónica de Londres y está especializado en música clásica y cuenta con 2.900 butacas de aforo, aunque otra de sus salas, la Queen Elisabeth, también acoge recitales para 917 personas. Inaugurado en 1951, es obra de los arquitectos locales Robert Matthew y John Leslie Martin, del despacho Holland, Hannon & Cubitts.

Royal Festival Hall, Londres / epc

Operahuset de Oslo La Ópera de Oslo , que también juega con su reflejo en el mar, aunque por su ubicación geográfica en el norte del planeta la metáfora la busca con los icebergs: instalada frente al fiordo, el edificio es obra del despacho de arquitectos local Snohetta, y se inauguró en 2008. Centro local de la cultura, cuenta con un aforo para 1.364 espectadores en su auditorio principal, aunque dispone de otras dos salas para albergar conciertos y actividades culturales con capacidad para 400 y 200 personas. El valor arquitectónico del edificio fue reconocido en Barcelona tras su inanguración, en el Festival Mundial de Arquitectura, y también se hizo con el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea