'El Pacificador' vuelve a HBO Max con el mapa del nuevo universo DC

'El Pacificador' (HBO Max, segunda temporada desde el viernes 22), 'spin-off' de 'El escuadrón suicida' sobre el asesino ultrapatriota encarnado por John Cena, empezó para el cineasta James Gunn como un divertimento para los días de pandemia. Que viera la luz era lo de menos, pero lo hizo. Y así pudimos aprender mucho más sobre esta versión mema del Capitán América, sobre todo de su traumático pasado familiar, de la cultura de la violencia impuesta en casa por un padre poco afectuoso: el temible Auggie Smith (Robert Patrick, que ya compartió 'Persecución extrema' con Cena), también conocido como el supervillano racista White Dragon.

Lo que empezó, así es, como un simple pasatiempo acabó siendo algo serio en más de un sentido. Sobre todo desde la segunda parte de 'Guardianes de la Galaxia', Gunn ha equilibrado el delirio pop y la violencia con emociones a flor de piel. Esto último manda en los nuevos episodios de 'El Pacificador', que colocan a Chris Smith en situaciones de auténtica angustia existencial.

Cuidado con lo que deseas

Incluso después de haber salvado el mundo en la primera temporada, El Pacificador sigue sin ser tomado en serio como héroe: véase la humillación a la que es sometido durante una audición para formar parte del Justice Gang, el equipo de superhéroes financiado por el perverso Maxwell Lord (Sean Gunn, hermano pequeño de James y antigua presencia habitual en el universo cinematográfico de Marvel como el alienígena Kraglin Obfonteri). Pero ese rechazo no es nada comparado con el trauma de haber estado involucrado, con menor o mayor voluntad por su parte, en la muerte de su familia más directa. Cuando se adentre en una dimensión donde nada de aquello parece haber pasado, las consecuencias serán fatales e impactantes.

Lo que no es nada serio, de nuevo, son los créditos iniciales, en los que el reparto de la serie vuelve a marcarse unos pasos de baile encantadores, ahora al ritmo del teatral tema de 2010 'Oh Lord', de Foxy Shazam, grupo de aduladores de Queen con base en Cincinnati (Ohio).

Narrativa transmedia

A veces se nos olvida, pero el nuevo universo DC, creado por Gunn (antes significativo valor de Marvel Studios) con Peter Safran, su compañero en la presidencia de DC Studios, no empezó con el bombazo 'Superman' sino con la mucho menos vista serie animada 'Comando Monster', sobre el equipo de monstruos creado por la agente gubernamental Amanda Waller (Viola Davis) para cumplir las misiones que los humanos no quieren. En ella ya se apuntaba la importancia que iba a tener en esta nueva época el veterano militar Rick Flag padre (Frank Grillo), al que vemos en 'El Pacificador' como nuevo director de A.R.G.U.S., la organización que se dedica a supervisar a los metahumanos o humanos con superpoderes.

Gunn y Safran se están esforzando por hacer del universo DC (o DCU) un verdadero ejemplo de narrativa transmedia y que el espectador no minusvalore (ni deje de pagar por) ninguna de sus piezas. En un momento clave de 'Superman', El Pacificador se planta en un 'talk show' para despotricar de los métodos no violentos del protagonista. Esta segunda temporada que comentamos se desarrolla un mes después de la acción de la película y, según Gunn, acabará configurando todo el resto del DCU. "Debe avisarse que esta serie es para adultos, no para niños, pero 'Superman' conduce a esta serie y vamos a establecer todo el resto del DCU durante la temporada", comentó a 'The Hollywood Reporter' en el estreno en Los Ángeles. Del mismo modo que Chris Smith se paseaba por 'Superman', en 'El Pacificador' aparecerán muchos personajes vistos en el filme.

Lo siguiente del DCU será, a principios de 2026, la serie 'Lanterns', cocreada por Damon Lindelof ('Perdidos', 'Watchmen') y protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como policías intergalácticos (o Linternas Verdes, digámoslo sin miedo) metidos en un misterio terrestre. En el apartado cinematográfico, para el próximo año se esperan 'Supergirl', con Milly Alcock ('La casa del dragón', 'Sirenas') como relevo de Helen Slater y Sasha Calle, y la especialmente prometedora 'Clayface', aproximación al villano Cara de Barro con guion coescrito por el maestro del terror Mike Flanagan ('La maldición de Hill House').