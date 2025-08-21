La Marina de Valencia, el centro portuario de ocio y cultura que prepara el relanzamiento

Valencia es otra de las ciudades españolas que quiso revitalizar su fachada marítima y organizó eventos musicales en espacios portuarios donde antes se celebraban actividades náutico-deportivas -como la Copa América de Vela de 2007-.

Así, la Marina de Valencia, que hoy es un espacio cultural, de innovación y emprendimiento, llegó a habilitar un gran recinto al aire libre, en su zona sur, con un aforo de 15.000 plazas, que durante más de una década acogió los conciertos más multitudinarios de la ciudad de las temporadas de primavera y verano.

Pero se trataba de un espacio desaprovechado y mal comunicado, con problemas acústicos y la actividad musical fue decayendo.

El futuro del recinto

Hoy ese espacio está en desuso y los nuevos concesionarios de la Marina Port de Valencia preparan un nuevo plan de usos con zonas de restauración, oficinas y formación donde no se descarta un posible recinto para conciertos.

La Marina sí conserva un espacio más pequeño para música, La Pérgola, en la parte norte, donde existe una zona de gradas donde en la actualidad se siguen celebrando conciertos y festivales.

Ahora, el gran centro de la ciudad para la celebración de conciertos será el Roig Arena, el recinto internacional que se inaugura en septiembre promovido por el presidente de Mercadona, Juan Roig, con capacidad para 20.000 personas "en modo conciertos".