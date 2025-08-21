Modelo de ciudad
La Marina de Valencia, el centro portuario de ocio y cultura que prepara el relanzamiento
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Valencia es otra de las ciudades españolas que quiso revitalizar su fachada marítima y organizó eventos musicales en espacios portuarios donde antes se celebraban actividades náutico-deportivas -como la Copa América de Vela de 2007-.
Así, la Marina de Valencia, que hoy es un espacio cultural, de innovación y emprendimiento, llegó a habilitar un gran recinto al aire libre, en su zona sur, con un aforo de 15.000 plazas, que durante más de una década acogió los conciertos más multitudinarios de la ciudad de las temporadas de primavera y verano.
Pero se trataba de un espacio desaprovechado y mal comunicado, con problemas acústicos y la actividad musical fue decayendo.
El futuro del recinto
Hoy ese espacio está en desuso y los nuevos concesionarios de la Marina Port de Valencia preparan un nuevo plan de usos con zonas de restauración, oficinas y formación donde no se descarta un posible recinto para conciertos.
La Marina sí conserva un espacio más pequeño para música, La Pérgola, en la parte norte, donde existe una zona de gradas donde en la actualidad se siguen celebrando conciertos y festivales.
Ahora, el gran centro de la ciudad para la celebración de conciertos será el Roig Arena, el recinto internacional que se inaugura en septiembre promovido por el presidente de Mercadona, Juan Roig, con capacidad para 20.000 personas "en modo conciertos".
- Estopa se arranca por El Junco de vacaciones en Zarza-Capilla
- Julieta, la diva pop que pone a Madrid a cantar en catalán: 'No he sentido ningún prejuicio, tenemos unas lenguas preciosas
- Una periodista de TVE carga contra las televisiones por lo que hacen en los incendios en España: 'Ya basta de peticiones para estar al límite
- Muere Eduard Carbonell, exdirector del MNAC e ideólogo de la identidad del museo
- De 'no quiero ser padre' a 'superpadre del año': Bertín Osborne y la paternidad como negocio
- Mustique, el paraíso al que los famosos viajan para dejar de serlo
- Muere a los 68 años el cantautor barcelonés Enric Hernàez
- Rafa Castaño habla claro sobre el millonario bote ganado en 'Pasapalabra': 'Viviendo en Madrid...