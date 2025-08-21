Balance
El Festival de la Porta Ferrada cierra su 63 edición con 31.200 espectadores
La muestra musical de Sant Feliu de Guíxols logra un 91% de ocupación en la veintena de conciertos programados
La 63ª edición del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), que esta semana ha llegado a su conclusión con los conciertos de Rosario y de Miklós Perényi, ha reunido a un total de 31.200 espectadores y ha tenido un 91% de ocupación en la veintena de conciertos programados entre el 12 de julio y el 20 de agosto.
Según la organización, la edición que se acaba de cerrar ha consolidado la transversalidad de una programación dirigida a todos los públicos, con conciertos que abarcan desde el jazz al pop, el flamenco y la música folk; desde ritmos bailables hasta espectáculos de danza de primer nivel, música clásica y, sobre todo, "una excelencia musical que lo convierte en referente cultural en el sur de Europa".
Por el escenario del Guíxols Arena han pasado artistas como Andrés Calamaro, Kurt Elling, Brad Mehldau, Umberto Tozzi, Ginestà, La Casa Azul, Fangoria, Miguel Poveda, Sara Baras, Los Secretos, Duncan Dhu, Guitarricadelafuente, God Save The Queen y Els Pets, entre otros. En cuanto al ciclo de música clásica, han participado figuras como Núria Giménez, Roger Padullés y el propio Miklós Perényi, reafirmando el compromiso del festival "con la calidad artística en todos los géneros".
TheProject y el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, organizadores del festival, han expresado su agradecimiento "al público, al equipo de voluntarios, a los patrocinadores y a todas las instituciones" que han contribuido "al éxito de un festival que, un año más, ha demostrado su capacidad de atracción, su calidad artística y su arraigo en el territorio".
