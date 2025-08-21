Dinamarca quiere suprimir el IVA de los libros para incentivar la lectura

Libros más baratos para revertir unas gráficas con tendencia a la baja y combatir una crisis de lectura que se ha extendido a lo largo y ancho del país durante los últimos años. Según los datos más recientes, por ejemplo , el 24% de los jóvenes daneses de 15 años no son capaces de entender un texto simple, un escenario "desolador" que ha llevado al gobierno de Dinamarca a poner sobre la mesa una medida drástica: eliminar el IVA que grava los libros para abaratar el precio y fomentar así la lectura.

En el país, la tasa impositiva es del 25%, la más alta del mundo y un porcentaje que, según el gobierno, contribuye a exacervar una creciente "crisis de la lectura". En otros países del entorno, el impuesto sobre los libros va del 15% en Finlandia al 6% en Suecia, país que ya redujo impustos en 2001 y consiguió un notable aumento de las ventas. En Noruega, el caso más extremo de los países nórdicos, los libros están exentos de IVA.

En declaraciones a la agencia de noticias Ritzau, el ministro de Cultura danés, Jacob Engel-Schmidt, anunció que su gobierno propondrá en su proyecto de ley de presupuestos la eliminación del impuesto sobre los libros, un proyecto que, concretó, costará al estado unos 330 millones de coronas (44 millones de euros) anuales. "Esto es algo por lo que yo, como ministro de Cultura, he trabajado, porque creo que debemos arriesgarlo todo si queremos acabar con la crisis de lectura que, lamentablemente, se ha extendido en los últimos años", aseguró Engel-Schmidt.

El gasto, añadió, no debe verse como tal, sino como una inversión "en el futuro cultural del país". "No todos los días se consigue convencer a los colegas de que se debería invertir una cantidad tan grande de dinero en el consumo y la cultura de los daneses", celebró. Engel-Schmidt también avanzó que seguirá de cerca la implementación de la medida y reconsideraría su aplicación si las editoriales aprovechan para hacer negocio. "Si resulta que la abolición del IVA solo significa que las ganancias de las editoriales aumentan y los precios no bajan, entonces debemos considerar si fue la decisión correcta", dijo.

Además de fomentar la lectura, la iniciativa también busca “difundir la literatura”, motivo por el que se han destinado fondos "para fortalecer la cooperación entre las bibliotecas públicas y las escuelas del país, para que más niños puedan acceder a la buena literatura”. Según cifras oficiales, en 2023 se vendieron en Dinamarca, con un población de 6 millones de habitantes, 8,3 millones de libros. Por orden de preferencia, los géneros más vendidos fueron el libro infantil e ilustrado y las novelas policiacas y de suspense.