El Auditorio de Málaga, atascado por la financiación

Málaga es otra de las ciudades con un ambicioso proyecto de dinamización cultural en su litoral, que gira en torno a un nuevo Auditorio y que en estos momentos está atascado por problemas de financiación.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lanzó una última propuesta de financiación al Estado para reflotar el proyecto que plantea adelantar la parte de la financiación pública que correspondería al Estado, 45 millones de euros según la repartición que hizo público el Ayuntamiento .

Esta proposición contempla que el Consistorio aporte la cuantía estatal entre 2025 y 2026, dando plazo al Ejecutivo hasta 2027 para que devolviese ese importe adelantado fraccionándolo anualmente hasta 2029. De la Torre buscaba encajar así el desarrollo del Auditorio con las obras de la Biblioteca Pública del Estado, que Cultura está ejecutando ahora.

Hasta el momento, el Gobierno ha expresado no tener intenciones de sumarse al proyecto ahora ni en un plazo futuro definido, lo que supone un duro revés para el consistorio malagueño, ya que conlleva un escollo para la captación de fondos privados, que deberían aportar 109 millones de los 209 en los que está valorado este equipamiento.

Esta captación de fondos privados es una labor de la que se ha encargado personalmente el alcalde, según cuenta su propio equipo, y de la que nada se conoce hasta la fecha. El alcalde ha destacado en alguna ocasión la necesidad de que la inversión pública estuviera "atada" en su totalidad, incluyendo los 25 millones a los que se comprometió la Junta de Andalucía , los 20 millones que pondría el Ayuntamiento y otros 10 millones por parte de la Diputación, junto a los 45 millones que aportaría el Gobierno, para que la inversión privada diera el paso definitivo.

El proyecto había dado pasos firmes en los últimos meses con la compra de los suelos portuarios en los terrenos por nueve millones de euros a la Autoridad Portuaria; el inicio de los trámites para actualizar el proyecto diseñado en 2007 por Federico Soriano y Agustín Benedicto, o incluso el inicio de las conversaciones para crear un consorcio público-privado.

Esta infraestructura lleva casi 20 años proyectada.