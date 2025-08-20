El yerno perfecto Michael Bublé corona el Cap Roig del 25 aniversario

Suena 'Feeling good', el arranque infalible de los conciertos de Michael Bublé desde hace años, y el público ruge. Sobre el escenario, el hombre que todas las madres querrían para sus hijas (o para ellas): impecable con un traje oscuro, con un puntito canalla, pero sin pasarse, y el aplomo que dan 75 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y haber llenado estadios en más de 30 países cantando al amor más hiperbólico. El yerno perfecto está en el jardín botánico de Callella de Palafrugell para lucir su fórmula ganadora, con la mezcla justa de actitud, estándards y algunas canciones propias. A ritmo de un repertorio de jazz y pop con tanto 'love' que las letras las podría firmar el mismo Cupido, viene a coronar una nueva edición del festival de Cap Roig.

Medio en inglés, medio en castellano, Bublé fue bromeando con el público mientras enseñaba sus cartas: 'Haven’t met you yet', 'Such a night', 'Sway', 'It’s a beautiful day'... "Miguel Burbujas", como se presentó, lamentó haberse puesto corbata para la cálida noche ampurdanesa. La regaló a un espectador -le prometió los pantalones a otro- y jugó con la quincena de músicos y los tres coristas que lo acompañaban.

También con los asistentes, a los que invitó "a hacer el amor todos juntos": "la música entrará dentro de vosotros, llegaréis a casa y habrá sexo. Y yo lo sabré, será como si también estuviera ahí". Bueno, quizá una suegra no le compraría tanta coña picante, pero el público se lo perdonó todo porque lo tenía en el saco desde el primer momento.

Toalla y abanico

Un poco de Nat King Cole ('L-O-V-E') y Bee Gees ('To love somebody', su primer dueto) y un popurri del repertorio de Elvis Presley se fueron sucediendo mientras desplegaba sus encantos, como cuando dedicó 'Home' a Juan Carlos, un espectador que le había prestado un abanico a cambio de la toalla con la que se había secado el sudor.

Sin despeinarse, el canadiense presumió de un dominio absoluto de la escena. Ofreció un adelanto del disco que grabará en otoño con 'You don’t know me' y remató la única actuació en el Estado este verano con 'Cry me a river' y 'Always on my mind'. Misión cumplida. La juventud diría que tiene aura, pero un tío con aire de galán de cine y un cancionero añejo lo que tiene es otra cosa. Michael Bublé tiene swing y a fe que lo sabe explotar.