El Southbank Centre, un referente de la escena cultural del Reino Unido, amenazado por las dificultades económicas

El Southbank Centre es una de las instituciones culturales más importantes e influyentes del mundo. Con 3,4 millones de visitantes anuales, el centro artístico destaca no sólo por acoger a músicos, artistas y bailarines de reconocido prestigio a nivel internacional sino también por su cercanía con el público y por su accesibilidad, ya que más de la mitad de sus espectáculos y actividades se ofrecen de forma gratuita. Su excelente ubicación a orillas del Támesis, en un distrito cultural en el que convive con el National Theatre y el BFI Southbank —la filmoteca nacional—, le ha permitido captar la atención de visitantes locales y extranjeros y mantenerse como un referente artístico desde su fundación en 1951.

El Royal Festival Hall, el corazón de la institución, se ha convertido en el centro principal de la música clásica en la capital británica. Su auditorio cuenta con 2.700 butacas y es la sede de tres orquestas, incluida la London Philarmonic Orchestra. El edificio también alberga cafeterías, una biblioteca y espacios abiertos al público seis días a la semana. Además del Royal Festival Hall, la institución cuenta otros dos auditorios en la misma ubicación, el Queen Elizabeth Hall y la Purcell Room —con capacidad para 900 y 300 personas, respectivamente— y también con la Hayward Gallery, sede de múltiples exposiciones de arte.

Artistas reconocidos

Por aquí han pasado algunos de los músicos e intérpretes más importantes del siglo XX, entre ellos Frank Sinatra, Maria Callas, Bob Dylan, Ray Charles o Elton John. También aquí tuvo lugar el histórico concierto 'Games for May' de Pink Floyd en 1967: un espectáculo que, a pesar de su sonido pionero e innovador, supuso la prohibición de la banda en el Southbank Centre durante décadas después de que una máquina de burbujas estropeara los relucientes asientos de cuero del Queen Elizabeth Hall, inaugurado apenas tres meses antes. La prohibición sólo se levantó en 2016.

El Royal Festival Hall del complejo cultural londinense Southbank Centre. / MORLEY VON STERNBERG

La actuación de grandes bandas, orquestas y compañías de danza nacionales e internacionales se ha complementado con actividades y eventos abiertos al público, con el objetivo de democratizar el acceso al arte en sus múltiples formatos. Uno de cada diez visitantes residen en los dos barrios más cercanos al Southwark Centre y un tercio de los asistentes a la inauguración de la temporada de música clásica en 2023 nunca habían acudido antes. Todo esto se complementa con residencias artísticas, cursos para desarrollar la creatividad de los más jóvenes y programas para artistas emergentes en riesgo de exclusión social.

El Southbank Centre no sólo destaca por ser un centro artístico multidisciplinar y por su labor social, sino también por su alto valor arquitectónico. El Royal Festival Hall fue incluido en la lista de edificios considerados como patrimonio histórico nacional en la década de los 80, mientras que el Queen Elizabeth Hall y la Hayward Gallery aspiran a un reconocimiento similar gracias a su estilo brutalista, un estilo denostado durante años —llegó a ser votado como el edificio más feo del país— pero que ha despertado de nuevo la admiración del gran público tras el estreno de la película ‘The Brutalist’.

Niños juegan en una fuente en las instalaciones del Southbank Centre. / INDIA ROPER-EVANS

Impacto económico

A nivel económico, la institución supone un foco importante de captación de inversiones y de creación de empleo. Actualmente cuenta con cerca de 500 trabajadores y unos ingresos anuales superiores a los 53 millones de libras (más de 61 millones de euros), de los cuales gran parte proceden de donaciones y de sus ingresos por la venta de entradas y por el alquiler de espacios. Las subvenciones públicas, las cuales superaron los 18 millones de libras el año pasado, también suponen una parte importante de la financiación. Estos datos económicos suponen una mejora importante respecto a los años anteriores, marcados por los efectos de la pandemia, aunque todavía no han logrado alcanzar los registros de 2019.

A pesar del aumento de los ingresos totales, la institución está enfrentando dificultades para financiar el costoso mantenimiento de sus instalaciones. Según la directora ejecutiva, Elaine Bedell, son necesarios 50 millones de libras para llevar a cabo reparaciones urgentes, la mayoría de ellas en ascensores defectuosos, techos con goteras y suelos agrietados. El aumento de la inflación ha provocado una caída de la financiación del Southbank Centre en términos reales, algo que Bedell está tratando de revertir con una mayor implicación por parte de las instituciones públicas.