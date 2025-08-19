Sally Rooney podría ser arrestada por delito terrorista tras mostrar su apoyo a Palestine Action

La novelista irlandesa Sally Rooney podría ser arrestada en virtud de la Ley de Terrorismo tras expresar su intención de destinar parte de sus ganancias a Palestine Action, según advirtió este lunes el Gobierno británico.

La autora de títulos como 'Gente normal' o 'Intermezzo' publicaba este fin de semana en un artículo en 'The Irish Times' que daría parte de los beneficios de la venta de sus libros y las regalías de las adaptaciones televisivas de sus obras realizadas por la BBC a apoyar al grupo activista propalestino. "Quiero dejar claro que tengo la intención de utilizar los ingresos de mi trabajo, así como mi plataforma pública en general, para seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio de todas las maneras posibles", escribió Rooney. A lo que añadió: "Si esto me convierte en partidaria del terrorismo según la ley del Reino Unido, que así sea".

A raíz de la publicación del artículo de Rooney, un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, recordó que respaldar a Palestine Action constituye un delito según la actual legislación. "Apoyar a una organización prohibida es un delito según la Ley de Terrorismo", señaló el portavoz de Downing Street, que insistió en que "nadie" debería hacerlo.

Aunque el representante del primer ministro evitó responder concretamente a los comentarios de la autora, sí marcó una distinción entre "mostrar apoyo a una organización prohibida, lo cual es un delito según la Ley de Terrorismo, y una protesta legítima en favor de una causa", según la agencia 'Press Association'.

Asimismo, el portavoz reiteró que respaldar públicamente a una organización prohibida en virtud la Ley del Terrorismo es un delito por el que "la policía, como corresponde, aplicará la ley".

Más de 700 detenidos

Hasta ahora, más de 700 personas han sido detenidas por mostrar su apoyo al grupo. El pasado 9 de agosto tuvieron lugar detenciones masivas en las que fueron arrestados más de 500 manifestantes pacíficos durante una concentración en defensa de Palestine Action en la plaza del Parlamento de Londres. Ante estos hechos, Rooney fue crítica y declaró: "Me siento obligada a afirmar una vez más que, al igual que los cientos de manifestantes arrestados el fin de semana pasado, yo también apoyo a Palestine Action".

Protesta por Palestina frente a los Tribunales de Justicia en Londres. / Europa Press

En este mismo artículo, Rooney fue categórica: "Publicaría con gusto esta declaración en un periódico del Reino Unido, pero que ahora sería ilegal", afirmó.

Fundado en 2020, Palestine Action es un grupo que protesta activamente contra la Guerra de Gaza en el Reino Unido mediante acciones directas dirigidas preferentemente hacia la industria armamentística (infraestructura que sostiene la ocupación israelí). Desde julio (tras vandalizar dos aviones de la Real Fuerza Aérea Británica) el grupo británico de acción directa propalestino ha sido vetado en el Reino Unido y considerado terrorista por el Gobierno británico en virtud de la Ley Antiterrorista del Reino Unido. Ello supone que, según dicha ley, ahora apoyar al grupo es ilegal y se castiga con hasta 14 años de prisión.