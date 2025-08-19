El presidente surcoreano debate el futuro del K-pop con 'K-pop Demon Hunters' y TWICE

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, participará el miércoles en un programa especial de televisión sobre el futuro del K-pop, en el que compartirá escenario con la directora de la exitosa cinta animada 'K-pop Demon Hunters' y con integrantes del grupo TWICE.

La oficina presidencial informó este martes en un comunicado que Lee intervendrá en la emisión de 'K-pop: The Next Chapter' (K-pop: El próximo capítulo), que se transmitirá el 20 de agosto a las 17:00 hora local (8:00 GMT) por el canal surcoreano en inglés Arirang TV.

El hecho de que la transmisión vaya a ser en inglés indica un objetivo de alcance a las audiencias internacionales.

"El programa busca analizar la posición mundial que ha alcanzado el K-pop, así como su capacidad de expansión y nuevas posibilidades", explicó la oficina presidencial. Añadió que las ideas compartidas servirán de referencia para definir la dirección futura de las políticas culturales.

El 'soft-power'

El Ejecutivo considera que el crecimiento del K-pop es esencial para consolidar a Corea del Sur como una potencia en el 'soft power big 5', que también incluye al sector de alimentos (K-food), cosméticos (K-beauty), telenovelas (K-dramas) y cómics digitales (K-webtoons).

"No recuerdo que haya precedente de un programa similar en la emisora", dijo a EFE una asistente de producción de Arirang TV.

En la grabación participarán la directora Maggie Kang, responsable de 'K-pop Demon Hunters'; las cantantes Jihyo y Jeongyeon, del grupo TWICE, que colabora en la banda sonora del filme; el productor R.Tee y el crítico Kim Young-dae.

El fenómeno 'K-pop Demon Hunters', producido por Sony Pictures y estrenado en junio en Netflix, es la cinta animada más vista en la historia de la plataforma.

Su tema principal 'Golden' sigue en el número uno de la lista Billboard Hot 100 más reciente.