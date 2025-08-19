El presidente surcoreano debate el futuro del K-pop con 'K-pop Demon Hunters' y TWICE
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, participará el miércoles en un programa especial de televisión sobre el futuro del K-pop, en el que compartirá escenario con la directora de la exitosa cinta animada 'K-pop Demon Hunters' y con integrantes del grupo TWICE.
La oficina presidencial informó este martes en un comunicado que Lee intervendrá en la emisión de 'K-pop: The Next Chapter' (K-pop: El próximo capítulo), que se transmitirá el 20 de agosto a las 17:00 hora local (8:00 GMT) por el canal surcoreano en inglés Arirang TV.
El hecho de que la transmisión vaya a ser en inglés indica un objetivo de alcance a las audiencias internacionales.
"El programa busca analizar la posición mundial que ha alcanzado el K-pop, así como su capacidad de expansión y nuevas posibilidades", explicó la oficina presidencial. Añadió que las ideas compartidas servirán de referencia para definir la dirección futura de las políticas culturales.
El 'soft-power'
El Ejecutivo considera que el crecimiento del K-pop es esencial para consolidar a Corea del Sur como una potencia en el 'soft power big 5', que también incluye al sector de alimentos (K-food), cosméticos (K-beauty), telenovelas (K-dramas) y cómics digitales (K-webtoons).
"No recuerdo que haya precedente de un programa similar en la emisora", dijo a EFE una asistente de producción de Arirang TV.
En la grabación participarán la directora Maggie Kang, responsable de 'K-pop Demon Hunters'; las cantantes Jihyo y Jeongyeon, del grupo TWICE, que colabora en la banda sonora del filme; el productor R.Tee y el crítico Kim Young-dae.
El fenómeno 'K-pop Demon Hunters', producido por Sony Pictures y estrenado en junio en Netflix, es la cinta animada más vista en la historia de la plataforma.
Su tema principal 'Golden' sigue en el número uno de la lista Billboard Hot 100 más reciente.
- Diego A. Manrique: 'El rockismo fue una enfermedad fatal porque nos hacía creer superiores
- 25 años de 'Las chicas Gilmore', la serie que es un refugio de cultura pop
- Adiós a Terence Stamp, villano en 'Superman' y ángel caído en 'Teorema
- Muere el actor barcelonés Cesc Queral, que se hizo popular en TV-3 con el personaje de 'la Vicenteta
- Rafa Castaño habla claro sobre el millonario bote ganado en 'Pasapalabra': 'Viviendo en Madrid...
- Una periodista de TVE carga contra las televisiones por lo que hacen en los incendios en España: 'Ya basta de peticiones para estar al límite
- Muere Eduard Carbonell, exdirector del MNAC e ideólogo de la identidad del museo
- El universo de 'Narnia' regresará a la gran pantalla de la mano de Greta Gerwig