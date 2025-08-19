Muere a los 68 años el cantautor barcelonés Enric Hernàez

El cantautor barcelonés Enric Hernàez ha fallecido este martes a los 68 años después de sufrir un aneurisma. Miembro de la generación de músicos que en los años 80 hizo evolucionar la canción de autor catalana hacia ámbitos más sofisticados como el pop, el jazz, el rock, la música contemporánea y la música brasileña, Hernáez publicó una quincena de álbumes y en la última etapa de su carrera estuvo muy vinculado al festival Barnasants.

Enamorado de los Beatles y discípulo de los cantautores de generaciones anteriores ("de Viglietti a Ovidi, Serrat, Quico, Toti Soler..."), Enric Hernàez comenzó a actuar como solista a finales de los años 70, cuando frecuentaba el Zeleste de la calle Argenteria, y en 1984 publicó su primer elepé, 'Una foguera de Sant Joan en ple gener', cuyo tema titular, con sus insólitos efluvios tropicales, se convirtió en un clásico de su repertorio. 'La tardor a Pekín', de 1985, consolidó su identidad de artista singular, con un pie en la tradición y otro en la búsqueda, pero en aquellos años de pop colorista y hegemonía del videoclip, los practicantes de la canción de autor no lo tenían fácil para llegar al gran público y no fueron pocas las carreras que se ahogaron en un mar de indiferencia.

Hernáez se esforzó en mantener a flote su carrera colaborando con músicos como Joan Bibiloni y Josep Maria Bardagí, aunque sus discos de la segunda mitad de los 80 y de los 90 lo muestran algo perdido y falto de convicción. En esa época, eso sí, dejó testimonio de la amplitud de sus intereses y registros participando en un disco colectivo de homenaje a Neil Young con una versión de 'Alabama'.

Musicando a poetas

Con el nuevo milenio, se centró en vestir con instrumentaciones cada vez más elaboradas la obra de poetas diversos, tanto en castellano como en catalán. Así lo hizo en su disco de 2002 'Oh poetas salvajes', donde puso música a poemas de Mario Benedetti, Ángel González, Cristina Peri Rossi, Felipe Boso, Bernardo Atxaga y Juan de Loxa, entre otros, y en el álbum de 2008 'No t'oblido ni quan l'aspra nit s'obre', con textos de David Castillo, Núria Martínez y Bob Dylan.

En 2010, Hernàez publicó '360 llunes', un recorrido antológico por su propio repertorio grabado en directo en Barnasants, por el que obtuvo el premio del festival en la edición siguiente. Repetiría la jugada en 2019 al publicar otro disco grabado en Barnasants, esta vez con el espectáculo 'Himnes', en el que interpretaba canciones referenciales de artistas como Víctor Jara y Paco Ibáñez. Su último álbum, '10 cançons', apareció en 2022.