Manolo García hará una gira por España a finales de 2025 para presentar su 10 disco en solitario

Manolo García hará una gira por teatros de 16 ciudades españolas a finales de 2025 para presentar su décimo disco en solitario, 'Drapaires Poligoneros', que verá la luz el 31 de octubre.

La gira empezará en Cáceres el 2 de noviembre de 2025 y terminará en Sevilla el 15 de enero de 2026, han informado los impulsores de la gira en un comunicado de este lunes.

Además de Cáceres y Sevilla, la gira pasará por Pozoblanco (Córdoba), San Sebastián, Pamplona, Santiago de Compostela, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Granada, Valencia, Madrid, Albacete y La Línea de la Concepción (Cádiz).

La idea del cantante es hacer hincapié en las nuevas canciones a la vez que hace una "revisión concienzuda" de su primer trabajo en solitario, 'Arena en los bolsillos'.

Cartel promocional de la gira. / MANOLO GARCÍA

Las entradas saldrán a la venta el martes de 23 de septiembre en la web de Manolo García.