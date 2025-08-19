Cita musical

Manolo García anuncia un concierto en Barcelona: detalles y cómo comprar las entradas

El nuevo álbum del cantante, 'Drapaires Poligoneros', se estrenará el próximo 31 de octubre y se presentará en una gira de teatros a finales de 2025

Concierto de Manolo Garcia en el Palau Sant Jordi

Concierto de Manolo Garcia en el Palau Sant Jordi / FERRAN SENDRA / EPC

Agnés Andreu

Barcelona
Manolo García ofrecerá un concierto en Barcelona el próximo 4 de diciembre. Así lo ha anunciado el cantante y compositor, quien presentará su próximo álbum en una gira íntima que lo llevará por teatros de toda España a finales de 2025. Tras su exitosa gira 'Cero Emisiones Contaminantes desde Ya' en 2024, con la que pasó por emblemáticos recintos del país y logró vender todas las entradas, ahora el artista prepara el lanzamiento de 'Drapaires Poligoneros', que verá a la luz el próximo 31 de octubre.

Este décimo trabajo en solitario está constituido por 15 canciones inéditas que Manolo García dará a conocer en una gira compuesta por 16 conciertos en distintas ciudades del país. Pero hay mucho más: sus fans no solo podrán disfrutar de sus nuevos temas, sino que además también podrán escuchar algunos de sus clásicos imprescindibles. De modo que no faltaran joyas de 'Arena en los Bolsillos' - su debut en solitario en 1998, que superó el millón de copias físicas vendidas- ni algunos de los himnos que han definido su carrera.

Guitarra, violín y teclado

En la gira, García estará acompañado por las guitarras de Ricardo Marín, Sara García, Albert Serrano y Jose Luis Ordoñez, el bajo de Iñigo Goldaracena, la bateríaa de Charly Sardà, el teclado de Juan Carlos García y el violín de Olvido Lanza.

  • RICARDO MARÍN - GUITARRAS ELÉCTRICAS/ACÚSTICAS y COROS
  • SARA GARCÍA - GUITARRA ELÉCTRICA
  • ALBERT SERRANO - GUITARRA ELÉCTRICA
  • JOSE LUIS ORDOÑEZ (JOSETE) – GUITARRA ESPAÑOLA, MANDOLA Y GUITARRA ACÚSTICA
  • IÑIGO GOLDARACENA – BAJO
  • CHARLY SARDÀ- BATERIA
  • JUAN CARLOS GARCÍA- PERCUSIÓN, TECLADOS Y COROS
  • OLVIDO LANZA – VIOLÍN Y COROS

Fechas de los conciertos

Arrancando en Cáceres y terminando en Sevilla, el maestro del pop rock mestizo recorrerá España de norte a sur, en un periplo con 16 paradas.

  • Cáceres – 02 de noviembre
  • Pozoblanco – 08 de noviembre
  • San Sebastián - 12 de noviembre
  • Pamplona – 16 de noviembre
  • Santiago – 21 de noviembre
  • Logroño – 28 de noviembre
  • Zaragoza – 01 de diciembre
  • Barcelona – 04 de diciembre
  • Granada – 11 de diciembre
  • Valencia– 14 de diciembre
  • Madrid – 19 y 23 de diciembre
  • Albacete – 27 de diciembre
  • Valladolid – 04 de enero
  • La Línea de La Concepción – 10 de enero
  • Sevilla – 15 de enero
Cartel de la gira de teatros 2025 de Manolo García

Cartel de la gira de teatros 2025 de Manolo García / Manolo García

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas para la gira de teatros de Manolo García saldrán a la venta el próximo 23 de septiembre a través de su página web. Por ahora, se desconocen los precios de forma oficial.

