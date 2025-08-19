Fiestas de verano
Estopa se arranca por El Junco de vacaciones en Zarza-Capilla
Jose y David Muñoz entonan el himno ‘Hola, mi amor’ en las fiestas del pueblo de Badajoz donde nacieron sus padres
Pilar SantosPilar Santos
Periodista
Licenciada en Periodismo por la Ramon Llull.
Empezó en Barcelona en 1997 haciendo la agenda y las farmacias de guardia. Pasó por varias secciones antes de llegar a Política. En 2007, se trasladó a Madrid para cubrir la Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero y, después, con Mariano Rajoy. La información de Exteriores la llevó a más de 40 países. A partir de 2011 sumó la cobertura de la Zarzuela.
Tras la moción de censura a Rajoy, está centrada en el PP y la Casa del Rey.
Colabora en programas de análisis en Telecinco, RNE y Catalunya Ràdio.
Llevaba el grupo Alpha Rock dándolo todo ya dos horas en la plaza de los Arcos de Zarza-Capilla (Badajoz) cuando los lugareños, amigos y forasteros llegaron a ese momento de elevación y comunión que se da en los conciertos. El grupo pacense de Los Santos de Maimona sabía que era muy probable que los Estopa estuvieran en la pista, disfrutando de las fiestas del pueblo de sus padres. Juanjo, uno de los vocalistas, anunció que el próximo tema iba por ellos y que podían cantarlo sobre el escenario si les apetecía. 'Como Camarón' empezó a sonar, rotundo y vivo, pero Jose y David siguieron bailando con sus amigos y acompañándoles desde el burladero de la pista. La noche estaba yendo muy bien y empezó a mejorar todavía más.
Los hermanos no repitieron lo de 2023 –cuando se subieron a entonar ‘Cacho a cacho’--, pero regalaron otro bonito momento a los zarceños. Después de ‘Como Camarón’, Alpha Rock lanzó las primeras notas del himno 'Hola, mi amor', de El Junco, también de Cornellà como Estopa, aunque nació en Fraga (Huesca), porque los de Cornellà nacemos donde queremos. David y Jose se acercaron al escenario y allí, junto a otros amigos y primos, se lanzaron con la balada flamenca y el éxtasis llegó a la plaza del Nuevo Núcleo de Zarza-Capilla. La pista se llenó de golpe y los móviles inmortalizaron el momento.
Apoyo a los bomberos
Los seis componentes de Alpha Rock los miraban desde arriba y se sintieron tan en deuda por esos minutos de gozo que alargaron la actuación bastante más de lo que decía el contrato. Fueron tres horas de música sin descanso. Después de haber hecho bailar a todos con canciones de Bon Jovi, AC/DC, Metallica, Triana y Medina Azahara, entre otros, y que Merche, la otra vocalista, sobresaliera con temas de Tina Turner y Mónica Naranjo, el grupo se despidió con 'Dolores se llamaba Lola', de Los Suaves, y un mensaje de apoyo y ánimo para los bomberos en este verano infernal. “Se están jugando la vida por nosotros”, dijo Juanjo.
Alpha Rock -cinco extremeños y un chileno- lleva más de 10 años actuando por su tierra y Andalucía principalmente. El equipo abandonó la plaza con su camión casi a las cuatro de la mañana tras recoger todo y llevarse un buen recuerdo de un pueblo que pasó de saltar haciendo los cuernos de rock como nadie a comer migas con panceta, chorizo y pimientos para recargar las pilas. Dos buenos broches para la última noche de fiestas en el Nuevo Núcleo de Zarza-Capilla: para los de la zona y los amigos, ‘el pueblo de abajo’.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diego A. Manrique: 'El rockismo fue una enfermedad fatal porque nos hacía creer superiores
- 25 años de 'Las chicas Gilmore', la serie que es un refugio de cultura pop
- Adiós a Terence Stamp, villano en 'Superman' y ángel caído en 'Teorema
- Muere el actor barcelonés Cesc Queral, que se hizo popular en TV-3 con el personaje de 'la Vicenteta
- Rafa Castaño habla claro sobre el millonario bote ganado en 'Pasapalabra': 'Viviendo en Madrid...
- Una periodista de TVE carga contra las televisiones por lo que hacen en los incendios en España: 'Ya basta de peticiones para estar al límite
- Muere Eduard Carbonell, exdirector del MNAC e ideólogo de la identidad del museo
- El universo de 'Narnia' regresará a la gran pantalla de la mano de Greta Gerwig