El Cap Roig Festival cierra la edición de su 25 aniversario con 51.264 asistenes

El cantante canadiense Michael Bublé, reclamo internacional y valor seguro gracias a su gancho pop y a sus reconocibles versiones de estándares de jazz, ha clausurado esta noche el Cap Roig Festival, cita que despide la edición de su 25 aniversario con 51.264 asistentes, casi 3.000 más que el año pasado.

El festival de la Costa Brava, organizado por Caixabank y Grupo Clipper's, ha acogido 24 actuaciones desde el pasado 13 de julio, cuando Sopa de Cabra inauguró el certamen tras la cancelación de la actuación de Fito Páez, que debía actuar el 12 de julio. Por el camino, un total de 12 conciertos con las entradas agotadas, una ocupación del 89% y un desfile de artistas nacionales e internacionales coronado por estrellas de la talla de Tom Jones, James Blunt, Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral, Ana Belén, Simple Minds, Sebastián Yatra, Natalia Lafourcade y Franz Ferdinand, entre otros.

Para la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, Maria Lluisa Martínez Gistau, "el éxito artístico y la alta asistencia conseguidos en el festival durante su 25 aniversario reafirman su posición como uno de los eventos culturales más importantes del verano". Martínez Gistau ha recordado que, coincidiendo con la celebración del primer cuarto de siglo del festival, la entidad ha reforzado su compromiso social destinando parte de la recaudación de cada concierto a cinco entidades locales que impulsan iniciativas solidarias a las comarcas de Girona y el Baix Empordà.

El Centre Ocupacional Tramuntana, la asociación POTS, el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Fundació VIMAR y la Fundació Arcadi Armangué Barceló son las instituciones que se beneficiarán de una edición en la que todos los conciertos han tenido un carácter solidario. Además, el festival ha contado también con Cap Roig Mini, rama de programación infantil y familiar del festival que ha acogido el espectáculo 'El gran salt!', de El Pot Petit

El presidente del Grupo Clipper's y director del Cap Roig Festival, Juli Guiu, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados de esta edición y ha manifestado su voluntad de seguir trabajando para que el Cap Roig Festival siga siendo un "referente cultural del sur de Europa". "Hemos vivido una edición inolvidable, con una programación diversa y de gran nivel que ha sabido conectar con diferentes públicos, desde artistas consagrados hasta nuevas voces que ya marcan el futuro de la música", ha valorado.

El público del Cap Roig Festival ha podido disfrutar también este año de la propuesta culinaria de los Hermanos Torres, que además de crear y diseñar un menú exclusivo para el restaurante del festival, han ofrecido la posibilidad de cenar en formato cóctel en una de las terrazas exclusivas del jardín.