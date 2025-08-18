Muere Chacho, introductor del piano en la rumba catalana y dandi

Fue Josep Maria Valentí, Chacho de nombre artístico, Tío Chacho para los gitanos cercanos, un artista central de la rumba catalana de los años 60 y 70, y quizá el más singular de todos ellos: tenía estudios musicales, introdujo el piano en el género y siempre iba como un pincel, corrieran tiempos encartonados, yeyés o de moda disco. No se confundan: había estudiado música, tocaba el piano y vestía como un dandi, pero era un terremoto musical. Chacho ha fallecido este lunes en Jerez de la Frontera a los 84 años, ha informado la Plataforma para la Defensa de la Rumba Catalana en nombre de la familia.

Chacho nació el 11 de noviembre de 1940 en el barrio barcelonés del Raval, entonces el barrio del Portal. Núcleo principal de la rumba en Barcelona junto con Gràcia. Dejó huella en el Conservatori del Liceu tanto por su "oído privilegiado" como por su tendencia a saltarse las reglas, explica su hijo Valentí en el documental 'El ventilador'. Creció en un entorno musical, igual el familiar que el vecinal. En Pere Pubill Calaf, el futuro Peret (1935-2014), encontró a un camarada. Ambos acompañaron a La Camboria en tablaos, o lo que fueran, de la Costa Brava y en su debut discográfico. Chacho como palmero y corista; Peret como guitarrista.

Hecho diferencial

Los primeros epés, de 1965, lo presentaban como Chacho y sus Rumbas, pero ese mismo año la discográfica Regal-EMI detectó su hecho diferencial y lo rebautizó como El Piano de Chacho y sus Rumbas. Su manera de cantar era más dramática o bambinera que la habitual en la rumba catalana. Si bien no solía perder la compostura. Su trepidante grupo de acompañamiento solía estar formado por Ramon Ximenes, el Huesos; Francisco María Escoudé, Ninos; y Enric Giménez, Enriquet, informa el historiador de la rumba Txarly Brown en 'Achilibook'. El piano añadía lo mismo sabor que suntuosidad a la propuesta de Chacho. Entre 1965 y 1977 publicó cinco elepés y más de 20 epés y 'singles'. Fue protagonista de la película 'Con ella llegó el amor', dirigida por Ramón Torrado en 1969. Se le conocía como el Primer Ministro de la Rumba. No dio el gran salto comercial como lo dio Peret.

En 1994, pasado el supereclipse de la rumba catalana en los 80, actuó en las fiestas de la Mercé. Johnny Tarradellas recuperó a Chacho para su álbum 'Som la rumba' (2000). En 2011 Chacho vindicó su alias en el elepé 'Primer Ministro de la Rumba', y en 2015 publicó su última grabación, el álbum 'El duende, la luz y la noche', como parte de Rucambulí, proyecto junto con Maruja Garrido y Lita Claver, la Maña. De ese año son las últimas fotos de Chacho en el archivo de EL PERIÓDICO, con magnífica pelliza.