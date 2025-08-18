Joan Dausà en estado puro en Cap Roig

Solo con el piano y sin demasiadas pretensiones. A Joan Dausà le basta con el carisma que desprende y que mantiene intacto después de doce años en los escenarios, para entusiasmar al público, desde los seguidores más incondicionales hasta los más reacios.

Así se plasmó este domingo, en la primera de las dos únicas actuaciones de este verano, en el Festival Cp Roig de Calella de Palafrugell, donde este lunes repetirá con todas las entradas agotadas. Un recital que él mismo ha bautizado como 'Concert d'una nit d'estiu' en el que tenía claro que quería ofrecer su versión más intimista. "Es bonito echar atrás y recuperar la esencia de la canción", se presentaba el artista de Sant Feliu de Llobregat, después de dedicar los dos primeros temas, 'Com plora el mar' y 'La vidaés més que això', a "todos aquellos que se encuentran en una guerra que no han elegido".

La interacción con el público fue constante, ya avisó de que se “compartirían lágrimas, pero también alguna sonrisa”. Y la realidad es que esta faceta más bromista e informal sorprendió a más de un espectador, como Ferran, que acompañaba a su mujer Eva y admitía que no se conocía ninguna canción del artista mientras la cámara les enfocaba. Dausà le interpeló constantemente como si de un monólogo se tratara, con muchas risas compartidas con el resto de los espectadores.

Concierto de Joan Dausà en el Festival Cap Roig 2025 / JOSE IRÚN

Estas interrupciones para conversar con el público servían para romper la interpretación de unas melodías intensas y emotivas, que no dejaban a nadie indiferente. El repertorio repasó los grandes éxitos de su trayectoria, a la espera de la publicación de un nuevo disco, previsto para el próximo año. Letras cargadas de sentimiento dedicadas a la superación personal, como 'Ara som gegants' o 'Tot anirà bé'. También hizo un guiño a su estancia en Argentina, con 'Buenos Aires' y su concierto más multitudinario en Madrid, con Octubre del 24, donde llenó el Palacio de Vistalegre con más de 11.000 espectadores, toda una proeza para un cantautor catalán en la actualidad. Tampoco faltaron los dos temas centrales de las bandas sonoras de las películas de Dani de la Orden 'Barcelona, nit d'estiu' y 'Casa en flames', con 'Reis del món', dedicado a la amistad, y 'Crema-ho tot' respectivamente.

Karaoke improvisado

Pero lo que nadie esperaba es que Dausà ofrecería un karaoke improvisado, a través de un formato innovador que invitaba al público a participar en la elección de las canciones. Con un código QR que se proyectaba en una pantalla gigante, los espectadores tuvieron que elegir en dos ocasiones entre varios temas para que Dausà les versionara. En primer lugar, entre 'Un núvol blanc' de Lluís Llach y 'La tieta', de Joan Manuel Serrat.

En la segunda ocasión, el abanico de posibilidades era más amplio con temas de Laura Pausini, Maná, Mecano, Sergio Dalma y Perales. Llach y Maná acabaron siendo los ganadores, aunque Dausà terminó interpretando todos los temas, con el apoyo inevitable del público.

Con la euforia del momento y aprovechando que el público ya estaba de pie Joan Dausà ya se lo hizo venir bien para interpretar, precisamente, 'La gran eufòria' y 'Ho tenim tot' antes de cerrar con Judit y la esperada 'Jo mai mai', el colofón de un recital en el que el cantautor se mostró en estado puro y que seguro va con el seguro.