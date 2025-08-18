"Indignación" entre las artistas ebrenses porque el programa de fiestas de Tortosa no incluye actuaciones de mujeres

Una quincena de artistas, creadoras y profesionales de la música y de las artes de las Terres de l'Ebre denuncian que en el programa oficial de las Festes de la Cinta 2025 de Tortosa "no figura ninguna actuación de artistas mujeres en los actos organizados por el Ayuntamiento". En un comunicado, muestran una "profunda indignación" y consideran "inadmisible" que "en pleno siglo XXI" exista "ausencia absoluta de presencia femenina en los escenarios de una de las principales celebraciones" de la capital ebrense. El consistorio respondió que hay previstas actuaciones con presencia de mujeres en las fiestas mayores, pero recoge las consideraciones de las artistas y se compromete a "garantizar la paridad y diversidad" en las próximas ediciones.

Las artistas de las Terres de l'Ebre que firman el comunicado denuncian que se está "perpetuando una discriminación histórica, que invisibiliza el talento y el trabajo de tantas mujeres que formamos parte del tejido cultural y artístico del territorio". Para las artistas ebrenses, "la exclusión no es sólo una cuestión de programación" sino que "es un mensaje que refuerza estereotipos, limita referentes para las nuevas generaciones y desvaloriza la aportación de las mujeres a la cultura".

En la denuncia pública se reclama a las instituciones públicas y organizadoras de actos festivos "la responsabilidad de asegurar una representación equitativa y diversa, que refleje la riqueza y pluralidad de la sociedad". También le exigen al Ayuntamiento de Tortosa "el compromiso público de garantizar criterios de paridad y diversidad en futuras ediciones" y ofrecen "un diálogo abierto" para "establecer mecanismos" que eviten que esta situación vuelva a repetirse.

Petición asumida

El Ayuntamiento de Tortosa asume las peticiones y respondió que "recepciona las consideraciones" que les han trasladado las artistas y creadoras y asume este "compromiso público" que le reclaman "para garantizar criterios de paridad y diversidad en las próximas ediciones" de las fiestas tortosinas. La responsable de Fiestas, Dolors Bel, se reunirá con las firmantes del comunicado para consensuar "los mecanismos" que piden para "unas fiestas con mayor presencia de mujeres en los escenarios".

Aún así, el consistorio señala que la programación de las Festes de la Cinta incluye actuaciones con presencia de mujeres, como es el caso del Coro La Binota, el Orfeó Tortosí, el Ebro Folk o las noches de orquesta. Que también se han incorporado las mujeres al grupo de 'sombras' del Circuito de Peñas, "que estaba masculinizado". O que, por el contrario, "con la voluntad de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres desde todas las vertientes, en el 2024 se incorporó la figura del heredero" al pubillaje.

Finalmente, el consistorio recuerda que el cartel de las fiestas es obra de la artista multidisciplinaria Marta Viladrich, y también en las dos anteriores ediciones el cartel ha sido diseñado por artistas locales: Sara Ismael (2024) y Pilar Lanau (2023), así como que buena parte de los eventos han organizado.

El comunicado lo firman Damas de españa, DJ LaMunu, PD Onea, Cristina Monllau, La Catxell, Claudia Chiva, Mar Grifoll Ginata, Laura Victoria y Matilda, Néfur, Polyklyn, Aida Mayor, Xenia Gaya Nofre, Tea Margo, Meli Perea, LGBTIQA+ Okay Production. "La cultura es de todos y para todos. Sin las mujeres, la fiesta es incompleta", concluyen las artistas.