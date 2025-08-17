El Summerfest de la Cerdanya abre con The Tyets su edición con más conciertos y mayor aforo

Cuatro años después de plantar bandera en la Cerdanya y asentar en alta montaña el modelo de festival 'boutique' tan en boga en la costa catalana, el Occident Summerfest da un paso al frente con una nueva edición al alza que crece en aforo y en número de conciertos programados. El verano eterno de The Tyets, dúo de Mataró embarcado en la gira de presentación de su segundo disco, 'Café pels més cafeteros', descorchará el 19 de agosto una cita que, hasta el 29 de agosto, llevará a Puigcerdà a valores seguros del pop (y aledaños) como Antonio Orozco, Rosario, Sopa de Cabra y Figa Flawas.

En su segunda edición sin competencia directa -el pionero Cerdanya Music Festival, creado en 2021 por la promotora Concert Studio, tiró la toalla y se borró del mapa en 2023-, el Occident Summerfest no solo ha ampliado su programación de 8 a 10 conciertos, sino que también aumenta el aforo de cada uno de ellos un 20%. Una maniobra de crecimiento y proyección que, a cinco días de su inauguración, se traducía en más de 17.700 entradas vendidas, el 61% de las que se han puesto a la venta para esta edición, según datos facilitados por la organización del propio festival.

Más comodidad

El año pasado, el festival impulsado por la promotora Clipper's, también responsable de Les Nits de Barcelona y el Cap Roig Festival, echó el cierre con 20.000 asistentes, lleno total en cinco de los ocho conciertos programados y un fin de fiesta sonado a cargo de Estopa. En palabras de Juli Guiu, presidente del Grupo Clipper’s, esta cuarta edición supone "un paso adelante en la historia" del festival y una apuesta por ofrecer "más música, más comodidad y más experiencias gastronómicas" al público que asista a los conciertos. Para ello, se refuerza el espacio Village con nuevos restauradores y una oferta gastronómica renovada.

Aspecto del festival durante su edición de 2024 / HAROLD ABELLAN

En lo puramente musical, el testigo de The Tyets lo recogerá el 20 de agosto la rumba con pedigrí familiar y el poderío ‘gypsy-funky’ de Rosario. Solo un día después, el 21 de agosto, Nil Moliner seguirá tirando del hilo de 'Lugar paraíso', su álbum más reciente, el que será uno de sus últimos conciertos en Cataluña antes de asaltar el Palau Sant Jordi de Barcelona en diciembre.

La canción inflamada de Antonio Orozco (23 de agosto), el indie dramático de los barceloneses Malmö 040 (25 de agosto) y el clasicismo pop bien servido de nostalgia de Los Secretos (26 de agosto) completan el tramo central de un festival por el que también pasarán los catalanes Figa Flawas (27 de agosto), reyes del pasado verano gracias a la pegada de 'La Marina sta Morena', y unos Sopa de Cabra (28 de agosto) que andan reverdeciendo laureles y apurando en los escenarios el ciclo de 'Ànima', su último disco.

Despedirá el Occident Summerfest Hija de la Luna, "el mejor homenaje a Mecano del mundo" y banda tributo que celebrará el legado del trío madrileño con un espectáculo basado en la gira 'Descanso Dominical'. El precio de las entradas varía, según el concierto, entre los 25 y los 65 euros.