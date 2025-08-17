Muere Terence Stamp, actor de 'Superman', a los 87 años

El actor Terence Stamp, conocido principalmente por su papel en 'Superman', pero también por su rol en 'Las aventuras de Priscilla', reina del desierto, ha fallecido este domingo a los 87 años. El intérprete, que fue nominado al Oscar a mejor actor de reparto en 1963, ha muerto esta mañana, según ha informado su familia en un comunicado.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años. Pedimos privacidad en estos momentos tan tristes", ha declarado la familia.

Federico Fellini y el actor Terence Stamp en un momento del rodaje / EPC

El actor británico interpretó al villano General Zod en las películas 'Superman' (1978) y 'Superman II' (1980). Un papel que consiguió tras ser rechazado para suceder a Sean Connery en James Bond. Stamp participó también en el largometraje de Pier Paolo Pasolini Theorema (1968), y Una temporada en el infierno (1971). Además, apareció en 'Valkyrie' con Tom Cruise en 2008, 'The Adjustment Bureau' con Matt Damon en 2011 y películas dirigidas por Tim Burton.

Terence Stamp and Samantha Eggar in the film "The Collector". / Archivo

Stamp nació en Londres en 1938, y tras dejar el colegio para comenzar a trabajar en publicidad, ganó una beca que le permitió perseguir la carrera de actor. Su estilo impecable y atractivo le valieron fama y su relación junto a Julie Christie, con quien compartió pantalla en Lejos del mundanal ruido en 1967, lo convirtieron también en un icono del glamur.