La Cubana 'okupa' el Romea con un homenaje al teatro amateur: "Todos hemos empezado como aficionados"

La compañía de teatro La Cubana ha 'okupado' el Teatre Romea -el primer lugar donde presentaron su espectáculo 'La Tempestat', en 1986, después de hacer teatro en la calle- para reinterpretar el clásico 'L'amor venia amb taxi', de Rafael Anglada, en forma de musical y homenajeando al teatro amateur. O de aficionados, como prefiere llamarlo Jordi Milán, el fundador y director de la compañía. "Amateur es una palabra francesa muy bonita porque tiene unas connotaciones que hablan del amor al arte, pero, en realidad, a veces este término se ha utilizado mal para diferenciarlo de lo profesional", explica Milán. "Si cobras, eres profesional. Pero la profesionalidad -asegura el director- no tiene nada que ver con eso. Un amateur puede ser tan profesional o más".

La Cubana celebra también su 45 aniversario con este espectáculo. "Tenemos la suerte de que el público ha estado a nuestro lado durante 45 años y hemos conseguido vivir del teatro, que es algo que en la vida habíamos pensado", celebra Milán. "Todos hemos empezado con el teatro de aficionados. Nosotros mismos venimos de ahí. Por eso queríamos hacer este homenaje, que es más bien un capricho nuestro", expresa el actor. "El teatro existe en todo el Estado, pero el teatro de aficionados como fenómeno se encuentra principalmente aquí, en Catalunya. Incluso muchos pueblos de mil habitantes tienen su propio espacio. Eso, quieras o no, genera más teatro", reflexiona.

Escuela de imaginación

Sin embargo, se trata de una manera de hacer interpretación que no siempre ha gozado de buena salud. "El teatro amateur no se ha cuidado. Todo esto lo cuidan ellos mismos, los ateneos, los centros parroquiales, las sociedades recreativas... Gracias a ellos, el fenómeno continúa", expresa Milán. Una manera de hacer artesanal y una escuela donde se aprende el oficio porque, como no hay medios, se lo tienen que autogestionar. "Yo he aprendido que el dinero es importante, pero es mucho más importante la imaginación. El teatro de aficionados no tiene los recursos, por lo que tienen que pensar cómo hacer las cosas sin esas posibilidades económicas", revela el director.

La compañía teatral La Cubana presenta 'L'amor venia amb taxi' en el Romea / ZOWY VOETEN

¿Por qué han escogido 'L'amor venia amb taxi' para este homenaje? "Es una obra muy exitosa, muy conocida por todas las compañías de teatro de aficionados de Catalunya, y nos pareció que era la más adecuada para que todo el mundo referenciase el teatro amateur", comenta el fundador de La Cubana. En este caso, la compañía la versionará la obra en forma de musical "hecho a la catalana" y a su "propio estilo", con elementos que caracterizan al grupo como el humor, la participación del público y "mucho cariño hacia una manera especial de entender el teatro". "Es una cosa diferente y apartada de lo que hemos hecho siempre -desvela el actor-, pero a la vez es La Cubana al 100%".

El templo del teatro catalán

El musical se podrá ver exclusivamente en la sala del Raval a partir del 17 de septiembre. "Este es el 'sancta sanctorum', el templo del teatro catalán por excelencia", comenta Milán sobre el Romea. También la zona que rodea el teatro siempre ha sido importante para el mundo de la interpretación. En los alrededores se encontraba la peluquería de Maret, en la Rambla; los hermanos Salvador, escenógrafos, en la calle Carretes, y en la calle Sant Pau estaba la desaparecida editorial Millà, donde se nutrían todas las compañías de teatro. "El Romea y todo lo que lo rodea es la historia real del espectáculo", asegura el director.

Por eso, apunta, no tendría sentido que el espectáculo hiciera una gira fuera de Barcelona. "No lo entenderían. En Catalunya, sí, pero no conocerían las connotaciones sobre Barcelona, por ejemplo. Fuera de España, lo tendríamos que adaptar para explicarlo de otra manera y no vale la pena porque es una cosa muy nuestra", detalla Milán.

El costumbrismo en el franquismo

'L'amor venia amb taxi', de Rafael Anglada, se estrenó en 1959 en el Romea. "Durante el franquismo todo este teatro sirvió de mucho, primero porque durante los años 40, estaba prohibido hacer teatro en catalán, pero luego, cuando quitaron la prohibición, dejaban hacer estas comedias y poca cosa más", recuerda Milán. Un género teatral que, expone el director, a veces ha sido "menospreciado". Sin embargo, gracias a estas obras, de alguna manera, "las compañías amateurs se expandían y llevaban al público el teatro catalán, aunque fueran estas comedias costumbristas". "El Romea es el centro donde se hacía este tipo de teatro, donde se combatía esa precariedad", explica. "La gente salía porque intentaba huir un poco de todos los problemas que había. El hecho de ir al teatro y ver unas cosas costumbristas que les representaban a ellos, al tío, la tía, la madre... Ese tipo de cosas eran liberadoras en ese momento", asegura.

En esta ocasión, el director de la producción es Frederic Santa-Olalla, el guion e idea del espectáculo y la dirección están a cargo de Jordi Milán y la escenografía está firmada por Castells y Planas. En total, todo el equipo que hace posible la obra está formado por 19 personas, entre actores y músicos. "Realmente, es una producción de gran formato, lo que pasa es que lo hacemos en un teatro pequeño. Estamos sufriendo un poco para adaptarlo, pero intentando que todo encaje porque no veo esta obra en otro sitio", expone el intérprete.