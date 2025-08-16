Diego A. Manrique: "El rockismo fue una enfermedad fatal porque nos hacía creer superiores"

¿Qué le hizo sentirse un "exótico espécimen burgalés" en Barcelona, entonces el centro del negocio musical, y decantarse por Madrid cuando en 1979 decidió abandonar Burgos para proyectar su carrera periodística?

Actitudes como la de Àngel Casas o Claudi Montañá. Te recibían con cariño y eran extremadamente respetuosos, pero no te hacían sentir parte de un esfuerzo compartido. No encontré en Barcelona lo que encontré en Madrid, donde te integraban inmediatamente. A pesar de que la costumbre entre la gente de Burgos para escapar era irse a Barcelona, yo encontré un mejor clima en Madrid.

El relato más o menos consensuado cuenta que los polos de creatividad musical en la España de los 70 eran Barcelona y Sevilla. ¿Qué había en el Madrid premovida?

Muchos grupos, pero con muy poca conciencia creativa. En el rock layetano y lo que hacían los sevillanos veías que había una ideología detrás. Sin embargo, con los discos de '¡¡Viva el rollo!!' se te caía la cara de vergüenza porque no había nada de creatividad. Hacia 1975 empezó a funcionar el sello Gong, que, pese a no tener ninguna simpatía por el rock de Madrid, sí que proporcionó un modelo de decir: 'Bueno, para hacer música tienes que tener una determinada conciencia, expresarte en el idioma común, buscar una cierta originalidad'. Algunos de los grupos a los que me refería continuaron, ya en castellano, por ejemplo Burning, mientras que sus, digamos, hermanos pequeños observaron y sacaron conclusiones como que tenían que dirigirse a un público determinado, usar su lenguaje y expresar sus sentimientos, sus esperanzas y sus batallas.

¿Qué opinión le merecía la prensa pop española de los años 60?

Era bastante pobre. Con la aparición de 'Disco Expres' [1968] se abrieron muchas posibilidades. Con sus bandazos, fue creando una plataforma.

¿Qué supuso la aparición de las revistas 'Vibraciones' y 'Star', en ambos casos en 1974?

Un cambio de paradigma. 'Vibraciones' venía de la admiración por los modelos franceses de 'Rock & Folk' y 'Best'. 'Star' aspiraba más bien al ideal de máxima libertad de la prensa 'underground', y en esa libertad entraba la cobertura de la música rock.

Puedo parecer arrogante, pero a la información musical española le veía muchas carencias y tuve que inventarme una forma de trabajar

¿Reconoce la influencia de algún periodista español?

La verdad es que no. Mis modelos eran revistas anglosajonas y especialmente estadounidenses. El 'Rolling Stone' de los primeros 70 es imbatible. Y, a otro nivel, la revista 'Creem' de Detroit, muy peleona y muy pegada a la calle, también me gustaba. Puedo parecer arrogante, pero a la información musical española le veía muchas carencias y tuve que inventarme una forma de trabajar. Siempre manifesté cierto escepticismo ante lo que en el mundo deportivo llaman el periodismo de bufanda. Eso era muy evidente en aquellos tiempos. Por ejemplo, en la prensa de Barcelona había un tratamiento absolutamente rendido ante las propuestas locales. Yo dudo de la idea de que como periodista tienes que formar tándem con la música de tu lugar y tu tiempo, como para que esa música se reciba con cariño. Nunca he renunciado al espíritu crítico y eso a veces me ha enfrentado con gente que tenía una visión diferente. Recuerdo discusiones en este sentido con Pedro Almodóvar o con Servando Carballar, de Aviador Dro, que era de los que creían en el triunfo de la voluntad. Entiendo ser escéptico como reservarme una opinión hasta que tenga todos los datos.

En uno de los artículos de 'El mejor oficio del mundo' cuenta que recibía correos electrónicos y hasta llamadas al portero automático para visitar su piso porque allí se rodó el videoclip de 'Autosuficiencia', de Parálisis Permanente.

Es que la figura de Eduardo Benavente reúne todo el malditismo. Desde la imagen que tenía hasta un final que lo convirtió en una figura trágica.

¿Aún llaman fans al portero automático?

En este tiempo uno ya casi no contesta al timbre del portal, porque todo tipo de gente quiere venderte cosas, por no hablar de los testigos de Jehová.

Yo en las tiendas de discos buscaba ampliar mis conocimientos sobre zonas que no tenía controladas

En ese videoclip, de 1982, ya se ve una discoteca respetable. ¿Sabe cuántos discos tiene?

No, no. Seguramente si tuviera una idea, pues haría lo lógico y como Jacques Brel lo vendería todo y me iría a vivir a la Polinesia.

Elegante manera de no contestar.

Es la verdad. O sea, tengo un piso y un sótano. Cuando alguna vez han intentado hacerme mediciones de cuánto material puede haber allí, me he negado a escuchar los resultados. Porque es absolutamente insano y absolutamente disparatado.

¿Qué opina del coleccionismo discográfico?

Rompo un poco el esquema porque el coleccionismo discográfico suele estar orientado en una dirección específica. Recuerdo haber coincidido una vez en Chicago con Jordi Tardà, y se volvía loco comprando 'picture discs' de los Beatles y de los Rolling Stones, fiambreras de los Monkees y cosas de esas. A mí eso no me interesa para nada. Yo en las tiendas de discos buscaba ampliar mis conocimientos sobre zonas que no tenía controladas. Era feliz cuando estaba, por ejemplo, en Montreal y tenía a mi alcance el rock de Quebec, que para mí era un mundo nuevo. La verdad es que no descubrí grandes maravillas en Quebec, pero siempre he buscado descubrir músicas populares, en México D. F., Buenos Aires o Río de Janeiro. Me interesa la música culta, pero también la que no tiene ningún empaque cultural. En México D. F. iba a las tiendas de mayoristas que venden a tiendas pequeñas y empezaba a comprar las cosas más populares. Las personas que me llevaban decían: 'Yo me alejo de ti'.

Fue una evolución natural: me di cuenta de que muchas músicas tienen la misma riqueza histórica, conceptual y musical que el rock, o más

Durante décadas, la cultura rock miró como por encima del hombro al resto de expresiones musicales. ¿Tenía motivos para ello?

Eso se llama rockismo y es una enfermedad que fue fatal porque nos hacía creer que éramos superiores. No nos dábamos cuenta de que el mismo efecto que tenía en nosotros el rock lo tenían en otras personas otras músicas, que incluso podían tener narraciones más ricas. Eso nos limitó bastante. Por mi parte, en cuanto fui consciente de la enfermedad del rockismo, intenté combatirla. No siempre fue fácil.

¿Cómo cayó del caballo rockista?

En parte, por la llegada del reggae, una música tan rebelde y tan desafiante o más que el rock. Y luego, por la rumba suburbial, por la salsa que empezó a hacerse en Barcelona a mediados de los 70, por lo brasileño... Creo que fue una evolución natural: me di cuenta de que muchas músicas tienen la misma riqueza histórica, conceptual y musical que el rock, o más. De lo que se trata es de investigar y de romper los esquemas que te dicen qué música tienes que escuchar.

En 2002, como miembro de la efímera asociación Periodistas Especializados en Música, Ocio y Cultura, impulsó un manifiesto y un 'happening' contra 'Operación Triunfo', que le parecía "un programa ética y estéticamente deplorable", escribe, al menos en TVE. ¿Aún se lo parece?

Totalmente. Creo que la posible cosecha de artistas dignos que haya salido de ahí no justifica lo que yo llamaba la ocupación militar de toda la programación de Televisión Española e incluso de la industria discográfica.

Visto lo sucedido desde entonces, su postura ha sufrido un revolcón mayúsculo.

Es evidente. Fue como Don Quijote y los molinos: vas a luchar contra ellos, aunque sabes que te van a dar una paliza. Enfrentarte de forma directa con ese sistema te crea problemas y te imposibilita acercarte a determinados medios y a determinados artistas.

Algo que se nota mucho en las redes sociales es cómo los consumidores se sienten partícipes de la epopeya de los artistas

¿Tiene una explicación para el momento apoteósico de los grandes espectáculos de música en directo?

Creo que forma parte un poquitín de la mentalidad deportiva que se ha apoderado del mundo de la música. Hace años los argumentos que te daban para señalar que un artista era importante eran las cifras de ventas y que había llenado tal recinto tantas veces, ahora es más lo segundo. Ese afán por las cifras ha creado una situación en la cual lo que importa es la cantidad de gente que metes en un lugar y no la creación de afición a base de conciertos en teatros o locales pequeños, que es donde realmente puedes sentir la vibración. Lo dice alguien que ha visto demasiados conciertos en estadios y sabe que si no te colocas en las primeras filas no te enteras de nada.

Habrá algún factor nuevo, ¿no?

Algo que se nota mucho en las redes sociales es cómo los consumidores se sienten partícipes de la epopeya de los artistas. Presumen de que han sido los primeros en comprar tal cosa, de lo que les ha costado conseguir una entrada, de la cola que han hecho para entrar. Son como muy activos en defender la ascensión y el establecimiento de sus ídolos. A mí eso me parece pintoresco.

¿Por qué apenas escribe sobre la actualidad musical?

Confluyen dos vectores. Por un lado, muchas de las propuestas musicales que ocurren ahora me suenan conocidas, sé cómo van a terminar. Y desde hace unos cuantos años, por cuestiones médicas, no puedo salir de noche y tengo evidentemente un déficit para acercarme a esos mundos. Hoy soy un seguidor más que un participante, de modo que me parece que ese terreno lo trabaja mejor la gente que está más en contacto con la vida de esos artistas.

La industria discográfica española ha sido especialmente torpe: no ha defendido sus aportaciones y toda la labor que hay detrás de un disco

El pasado de la música popular moderna se ha convertido en una mina inagotable de libros, documentales e historias periodísticas. ¿Cómo lo interpreta?

Seguramente tiene algo de efecto Wikipedia. Cualquiera puede convertirse en un experto en cualquier música o en cualquier artista del pasado. Lo que pasa es que muchos de esos destilados carecen de densidad porque les falta entender, creo yo, la dimensión industrial, la dimensión comercial o la dimensión sociológica. Tú puedes escuchar todos los discos de Los Brincos y entender lo que lograron hacer. Pero si no tomas en cuenta que Los Brincos eran unos pijos y unos señoritos que no tenían ningún tipo de vibración generacional, pues no vas a entender que tras unos años maravillosos se desintegraran sin que nadie llorara por ellos.

Diego A. Manrique, en Madrid, esta semana / Juan Barbosa

La gran industria discográfica es a menudo vista como el demonio, pero muchísimos discos considerados sagrados no existirían tal como los conocemos sin esa industria. ¿Le parece reivindicable su cara creativa?

Totalmente. Y la industria discográfica española ha sido especialmente torpe: no ha defendido sus aportaciones y toda la labor que hay detrás de un disco. Yo sigo enamorado del formato físico, y el formato físico requiere estudios de grabación, ingenieros, instrumentistas, diseñadores e incluso toda la cadena de venta de ese producto. Fui a visitar a José María Cámara, uno de los grandes disqueros españoles, cuando él trabajaba en Nueva York y me dijo: 'Estoy deseando que se acabe todo esto. No quiero tener que tratar más con fabricantes de discos, ni con vendedores, ni con viajantes. Cuando todo venga por internet, todo será mejor'. Para los resultados de fin de año quizá sí, pero no para la riqueza cultural. Esa dimensión de la industria tendría que ser compatible con el signo de los tiempos, que ahora es que los músicos graban en casa. Pero todos sabemos que no suena lo mismo un disco grabado en casa que un disco grabado en Abbey Road.

¿A qué periodistas musicales lee con regularidad?

No sigo a nadie en particular, pero leo a todos. Incluso 'Popular 1' de repente tiene artículos buenísimos. Tienes que estar al tanto de lo que se escribe para calcular si lo que tú estás ofreciendo es diferente o más rico que lo que se ofrece en los otros medios.