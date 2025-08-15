'The People's Joker': el villano que la comunidad trans necesita

"Empezó como un chiste, pero se me fue de las manos", confiesa Vera Drew acerca de su primer largometraje. La broma surgió en 2019 cuando, mientras presentaba al mundo la película que lo iba a convertir en un director de prestigio, 'Joker', Todd Phillips anunció que había dejado de hacer comedias porque la "cultura 'woke'" era veneno contra el humor. "Y entonces pensé: 'eso es una tontería'", recuerda la actriz, guionista y directora. "Porque yo soy una de las personas más divertidas que conozco, y soy extremadamente 'woke' y extremadamente trans. Es cierto que vivimos en una época en la que todo el mundo es hipersensible y reactivo, pero creo que Phillips dice eso porque es un hombre blanco heterosexual que está enfadado porque tiene miedo de que personas como yo, que antes no éramos visibles, le quitemos el puesto. En todo caso, pensé que sería buena idea parodiar 'Joker' haciendo la película de superhéroes más grosera, colorida y gay de la historia". Y eso precisamente es 'The People’s Joker', que ahora llega a España a través de Filmin.

Mientras empezaba a tomarse la ocurrencia más en serio, en todo caso, Drew se dio cuenta de que tenía una conexión más profunda con la versión de Phillips del célebre personaje de DC Comics de lo que recordaba. "Su película habla de la crisis de la salud mental y de cómo las instituciones fallan al individuo y, en cuanto que mujer trans, me sentí identificada con todo ello", recuerda. "A mí me falló mi sistema familiar, y mi gobierno sigue fallándome constantemente". Así que, con un ejército de artistas -en su mayoría pertenecientes a la comunidad 'queer'- y un presupuesto minúsculo, Drew reimaginó los orígenes del Joker a la manera de una comedia anárquica y de vocación punk sobre el despertar trans a la vida adulta. “Siempre supuse que proyectaría la película para 20 o 30 de mis amigos y que luego, como mucho, la subiría a internet".

En lugar de eso, 'The People’s Joker' fue aceptada en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022 y, tras su 'première' mundial, obtuvo críticas entusiastas. Sin embargo, el resto de proyecciones de la película programadas por el certamen fueron rápidamente canceladas debido a las amenazas efectuadas por Warner Bros -la compañía que posee los derechos cinematográficos de los personajes de DC Comics- a pesar de que, en realidad, Drew no había infrigido ninguna ley de 'copyright'.

Parodia autobiográfica

"Según la norma, los artistas podemos usar cualquier material sometido a derechos de autor sin permiso siempre y cuando sea para crear una obra nueva calificable como parodia", explica la directora, asimismo amparada por otra regla que le daba el derecho a reproducir elementos argumentales y personajes del universo 'Batman' siempre y cuando fueran análogos a detalles de su propia vida. Por su pasado como actriz infantil fallida -intentó sin éxito conseguir un papel en 'Supersalidos' (2007)- y monologuista adolescente, y por su condición de mujer trans en un mundo transfóbico, no le resultó difícil convertir el periplo del comediante marginado Arthur Fleck en vehículo a bordo del que contar el suyo propio. Hasta 2024, en cualquier caso, 'The People’s Joker' fue tan solo esa joya cinematográfica inédita que solo un puñado de espectadores afortunados habían podido ver.

Vera Drew. / EPC

La película está ambientada en una versión apocalíptica de Gotham City, gobernada por un Batman fascista que manipula y explota sexualmente a adolescentes varones, y que persigue a los comediantes no autorizados; en ese mundo, la comedia solo puede practicarse con licencia, y los humoristas se dividen en Jokers (hombres) y Harlequins (mujeres). Allí llega una comediante (Drew) tras escapar de un hogar infeliz y de una terapia de conversión, y entabla una relación emocionalmente manipuladora con un hombre trans al que el hombre murciélago forzó en el pasado para que fuera su amante. Asimismo, la joven abre un club de monólogos ilegal especializado en humor de mal gusto mientras se va desenganchando del Smylex, la droga que su madre le obligaba a tomar desde la infancia para contrarrestar la disforia de género.

Un 'collage' frenético

Hay tanto contenido concentrado en los 92 minutos de 'The People’s Joker' que hace falta verla más de una vez. "Creo que la gente seguirá descubriendo cosas en ella mucho después de que yo haya muerto", asegura Drew. "Puse en esta película todo lo que tengo, así que no creo que jamás pueda volver a hacer otra parecida". Entre otras muchas cosas, su metraje ofrece un 'collage' frenético de acción real, imágenes generadas por ordenador, marionetas y diversos estilos de animación además de constantes guiños a varias películas protagonizadas por Batman, en especial a las dirigidas por Joel Schumacher, 'Batman Forever' (1995) y 'Batman y Robin' (1997), ambas puro exceso 'camp'. "Recuerdo que tenía seis años cuando fui a ver 'Batman Forever' con mi padre", explica Drew. "Nunca había visto nada tan colorido y exagerado, e inmediatamente supe, de alguna manera, que yo era una persona 'queer'".

Una imagen de animación de 'The People's Joker' / Filmin

Además, decimos, la directora usa su ópera prima para ficcionar las tres primeras décadas de su vida, e incluso ha incluido en ella fragmentos literales de conversaciones que mantuvo con una expareja que la maltrataba. "Necesitaba de veras hacer esta película", confiesa. "Es como si necesitara extirpar un trauma de mi cuerpo". ¿Le ha permitido 'The People’s Joker' reparar su relación consigo misma y su actitud hacia sus padres, de quienes se vio obligada a distanciarse al emprender su transición de género? "No lo sé, la verdad. Cuando terminé la película me sentía aún más confundida. Había pasado casi cuatro años observando otra versión de mí misma a través de un personaje ficticio sobre el que al parecer ni siquiera poseía los derechos, y me preguntaba: '¿No habré fracturado aún más mi relación con mi propia identidad?'".

Sin miedo a Trump

Cuando Drew rodó 'The People’s Joker' en plena pandemia, Donald Trump estaba a punto de dejar la presidencia de Estados Unidos. Ahora, el magnate vuelve a ocupar la Casa Blanca y ha declarado que, según la política oficial de su gobierno, solo existen dos géneros. "No van a borrarnos, aunque empiecen literalmente a encerrarnos y nos quiten la atención sanitaria, lo que va a acabar con muchas vidas trans", sentencia la directora. "No pueden hacerme desaparecer, porque mi película está ahí fuera, es real. Y hacerla me ha ayudado a perder el miedo al poder de Trump, a comprender que el tipo no es más que un muerto viviente, que no dice nada con un mínimo sentido, probablemente tiene demencia senil y se hace caca en los pañales".

Dadas las circunstancias políticas, quizá sea lógico que la película haya sido cuestionada dentro de la comunidad LGBTI. "Mucha gente me ha preguntado: '¿Por qué has creado a una villana 'queer' en un momento como este, en el que necesitamos historias que nos retraten de forma positiva?’”, comenta Drew. "Pero para mí tiene sentido, porque yo me siento completamente demonizada, y siento que mi comunidad está completamente demonizada. Además, nos están quitando nuestros derechos, así que no voy a negar esas partes de mí que quizá resulten desagradables para una audiencia cisgénero. Me resulta más interesante escribir personajes trans y 'queer' que no caigan bien que intentar hacerlos inmaculados e inofensivos".