La apuesta por el talento local marca la nueva edición de la Schubertíada

La Schubertíada ya lo tiene todo listo para el estreno, este sábado, de su 33ª edición, la primera que contará con más artistas catalanes que internacionales. La programación, de hecho, empezará con un concierto de tres jóvenes talentos formados en la academia del festival: la soprano Leonor Martínez, el barítono Ferran Albrich y la pianista Victoria Guerrero. Los tres tocarán, por supuesto, en la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, donde llevarán un programa con obras de Schubert, Debussy, Fauré, Viardot y Toldrà a partir de las 20.30h de la tarde.

El recital inaugural quiere cargarse de emoción y simbolismo, y le tomará el relevo el domingo, al día siguiente, el homenaje al centenario del nacimiento de Dietrich Fischer-Dieskau que realizarán el barítono Florian Boesch y el pianista Malcolm Martineau, dos artistas reconocidos. Fischer-Dieskau es uno de los grandes referentes del lied en el siglo XX y en la Schubertíada se le recordará con el 'Winterreise' de Schubert, una de las obras maestras del género.

A partir de aquí, la Canònica de Santa Maria de Vilabertran acogerá conciertos todos los días hasta el 31 de agosto, cuando el Quartet Casals hará su habitual clausura con un programa que incluye tres obras maestras de Haydn, Shostakovich y Beethoven.

Más artistas catalanes que internacionales

La programación de esta 33ª Schubertíada destaca por tener, por primera vez, más artistas del país que internacionales. La organización remarca que esto denota la buena salud de la música en Cataluña: Sara Blanch, Carlos Pachón o los cuartetos Gerhard y Casals son algunos de los grandes talentos de casa que actuarán en el festival.

El homenaje del domingo a Fischer-Dieskau continuará en otros tres recitales de la voz de los barítonos Matthias Goerne (que fue discípulo), Samuel Hasselhorn y Andrè Schuen. Este último estrena, con el pianista Ammiel Bushakevitz, la colaboración 'Schubert 200', que se alargará hasta 2028 con el bicentenario de la muerte del compositor. Cada año presentarán juntos obra de los últimos años de vida de Schubert, empezando con 'Licht und Schatten' (Luces y sombras).

Aún en lied, destacan los debuts en el festival de la soprano ebrense Sara Blanch y la soprano armenia Ruzan Mantashyan. También habrá homenaje a Ravel en el 150 aniversario de su nacimiento. La soprano Christiane Karg y el pianista Wolfram Rieger le recordarán durante su recital.

Refuerzo a la música de cámara

El festival también ha reforzado su apuesta por la música de cámara con tres recitales de piano, el primero de ellos a cargo de la francesa Arielle Beck, de sólo dieciséis años, que interpretará a Chopin, Schumann y Schubert. También harán recitales la estadounidense Claire Huangci y, en tercer lugar, Juan Barahona, Marc Heredia y Eudald Buch. Su concierto será el primero de un proyecto dedicado a "la integral de las Suites inglesas y francesas, así como de las Partitas, de Johann Sebastian Bach". Será un proyecto hasta 2027, al igual que el de la "integral de las Sonatas para violín y piano de Ludwig van Beethoven" con Maria Florea y Àlex Ramírez.