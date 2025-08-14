Guitarricadelafuente exhibe poder de convocatoria en Porta Ferrada

Si alguien pensaba que el poder de convocatoria de Álvaro Lafuente -Guitarricadelafuente para el mundo de la música- se había agotado después de llenar dos veces el Poble Espanyol de Barcelona hace un mes, se equivocaba. En su segunda visita al festival de Porta Ferrada, en Sant Feliu de Guíxols, el cantautor congregó a 3.700 espectadores, el mejor registro de esta edición, para la presentación de su segundo álbum, 'Spanish leather'.

Con una carrera básicamente forjada en las redes, debutó con 'La cantera', un disco en el que utilizaba el folk para cantarle a la España vaciada. Ahora se ha abierto a nuevos caminos a través de las distorsiones y unas letras más directas, como las iniciales 'Full time papi' y 'Babieca!', coreadas (y grabadas) por toda la pista.

Belén Vidal (bajo), Toni Llull (batería), Pablo Serrano (teclados, sintetitzador y bandurria) y el guitarrista de Figueres Pau Vehí ayudaron a Lafuente a dar cuerpo a un repertorio que alternó los nuevos temas, como 'Poses' y 'Caballito', con un retorno a su faceta más intimista, con 'Guantanamera', que sirvió de final, 'El conticinio', 'ABC' o 'Sixtinain'.

Cita en Calella

Solo y acompañado, subido encima de un andamio y de un potro de gimnasia, el de Benicàssim fue repasando sus dos álbumes, con canciones como 'In my room', 'Mil y una noches', 'Agua y mezcal' o, como único bis, 'Tramuntana'.

En un catalán esforzado, presentó 'Mataleón' recordando que fue escrita en Begur. Y no fue la única referencia ampurdanesa, porque, guiñando un ojo a la canción 'Port Pelegrí', citó al público para el día siguiente en la playa de Calella para "celebrar la vida". Viendo su habilidad para movilizar a los fans, muchos le debieron de tomar la palabra.