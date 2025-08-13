¿Dónde y a qué hora ver a Taylor Swift dando detalles de su nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl', en el pódcast de Travis Kelce?

Taylor Swift tiene a sus legiones de fans en vilo con un anuncio que ha sacudido las redes sociales. La cantante de 35 años, una de las artistas más influyentes de la última década, ha confirmado el lanzamiento de su 12º álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl'.

La intérprete estadounidense desveló la noticia en un contexto poco habitual. No fue en un comunicado oficial ni en una gala de premios, sino en un breve adelanto de un episodio del pódcast 'New Heights', conducido por su novio, Travis Kelce, y el hermano de este, Jason Kelce, mito de la NFL. La elección del lugar y el momento ha despertado la curiosidad de millones de fans, que ya especulan sobre el significado y la estética del nuevo proyecto.

Taylor Swift anuncia nuevo disco: The Life of a Showgirl / JOSÉ LUIS ROCA / VÍDEO: Europa Press

Este trabajo discográfico llega siete meses después del cierre de su gira internacional 'The Eras Tour', periodo en el que Swift ha mantenido un perfil relativamente bajo en entrevistas. Su última aparición pública de este tipo se remonta a cuando fue nombrada Persona del Año por la revista 'Time' en 2023.

"Quería mostrarles algo"

En el 'teaser' del próximo episodio del pódcast 'New Heights', que se emite esta noche, la cantante enseña un vinilo aún desenfocado. “Quería mostrarles algo”, dice Swift mientras saca el disco de un maletín con las iniciales TS. Acto seguido, anuncia: “Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl”.

Hasta entonces, poco más se sabe de un disco que, eso sí, ya puede reservarse en la web del artista en tres formatos: vinilo naranja translúcido con purpurina dorada (34,99 euros), CD con póster desplegable (15,99 euros) y cinta de cassette (19,99 euros). En todos los casos, la fecha de envío se fija antes del 13 de octubre aunque, tal y como matizan desde Universal, esa no será la fecha de lanzamiento del disco.

Estreno de madrugada en España

El episodio de 'New Heights' en el que Taylor Swift desvelará más detalles de su nuevo disco se estrena hoy miércoles, 13 de agosto, a las 19.00 horas (hora del Este de EEUU) en el canal oficial de YouTube del programa. Por tanto, en la España peninsular podrá verse a las 1.00 horas de la madrugada del jueves 14 de agosto.

Taylor Swift, durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu dentro de su gira 'The Eras Tour'. / José Luis Roca

En la entrevista, se espera que Swift comparta el proceso creativo detrás de 'The Life of a Showgirl', así como pistas sobre la gira que podría acompañar el lanzamiento.

Relación con Travis Kelce

Otro aspecto que ha elevado la expectación es que Swift podría hablar de cómo su relación con Travis Kelce ha influido en su nuevo trabajo. La pareja se ha convertido en uno de los fenómenos mediáticos más comentados en EEUU, al fusionar universos tan populares como la música pop y el fútbol americano.

Travis Kelce y Taylor Swift tras una victoria de los Kansas City Chiefs / Associated Press/LaPresse

El lanzamiento de 'The Life of a Showgirl' promete ser uno de los eventos musicales más comentados del año, no solo por el contenido artístico, sino por la forma en que la artista ha decidido presentarlo: íntima, directa y en un formato donde la conversación será tan importante como la música.