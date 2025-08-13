¿Humor y golpes de kárate? Mejor llama a Bob Odenkirk

De la escritura a la actuación. De ser el brillante secundario de una serie a convertirse en la estrella absoluta de un 'spin off' de la misma. Así ha recorrido pacientemente el estadounidense Bob Odenkirk (Berwyn, Illinois, 1962) el camino hasta alcanzar un mesurado estrellato en la televisión y dar después el salto al cine interpretando a un personaje que nadie hubiera imaginado que podía interpretar: ni más ni menos que un 'action hero', aunque ungido de bastante ironía y no menos guasa.

En la recta final de los años 80, Odenkirk estaba en plantilla de 'Saturday Night Live' en calidad de guionista. Y no paró de escribir 'sketches', unos utilizados, otros no. No es fácil la vida de un escritor de comedia al servicio de un programa tan exigente como el creado por Lorne Michaels hace medio siglo. Imaginar ingeniosas píldoras humorísticas para que las despacharan talentos como Dana Carvey, Chris Farley, Mike Myers, Janeane Garofalo, Adam Sandler o Phil Hartman (algunos de los miembros del equipo estable en aquellas temporadas), y hacerlo además en el plazo de cinco días, debía de ser altamente estresante.

Nueva comedia

Coincidió en 1989 con Ben Stiller, que formó parte del reparto de 'SNL' durante un mes. Ambos congeniaron y, tres años después, Odenkirk escribía guiones e interpretaba varios personajes en 'The Ben Stiller Show', una serie corta creada junto a Judd Apatow. Hizo sus pinitos como director con varias comedias de escasa repercusión, una de ellas, 'The brothers Solomon' (2007), escrita e interpretada por otro futuro miembro de ‘Saturday night live’, Will Forte, con quien compartiría algunas escenas en la espléndida 'Nebraska' (2013) de Alexander Payne. La conciencia de una nueva comedia estadounidense, tanto catódica como cinematográfica, estaba forjada, y Odenkirk estuvo presente en su desarrollo, aunque en un segundo plano.

El mismo que ocupaba en 'Breaking bad' (2008-2013), la inclasificable serie de Vince Gilligan para la que Odenkirk no escribió ni una sola línea de diálogo pero a la que brindó sus prestaciones actorales, de una comicidad única y soterrada. Su personaje, el picapleitos Saul Goodman, utiliza sus antiguos contactos en el mundo criminal de la zona de Albuquerque y se convierte en rudimentario 'consigliere' de la pareja protagonista y su negocio de metanfetamina.

Walter White (Bryan Cranston) y Saul Goodman (Bob Odenkirk), en 'Breaking Bad' / EPC

Sin ser un robaescenas, porque el resto del reparto también era de altura, Odenkirk se ganó rápidamente un productivo espacio en la serie. Tanto que Gilligan y su socio Peter Gould intuyeron que tenía un relato propio. Así nació la serie 'Better call Saul' (2015-2022), que mezcla elementos de precuela y de secuela de 'Breaking bad' y recupera otros dos personajes secundarios de aquella: Mike Ehrmantraut, jefe de seguridad, investigador privado, exoficial de policía y sicario, todo en uno, y el traficante Gus Fring, conocido también por su cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos.

Antihéroe hilarante

Si el Walter White de 'Breaking bad' modeló uno de los más poderosos antihéroes/villanos de la ficción televisiva estadounidense, el Jimmy McGill –nombre verdadero de Goodman– de 'Better call Saul' expandió el concepto, mostrando cómo un letrado de poca monta con pasado de estafador acaba transformándose en un influyente abogado penalista sin cargos de conciencia a sus espaldas que debe lidiar, además, con un hermano que padece hipersensibilidad electromagnética –lo que da pie a momentos delirantes– y tiene su oficina en la trastienda de un salón de belleza vietnamita.

A pesar de la fina ironía que gasta el actor y de su permeabilidad para contextos genéricos como comedia, 'thriller' y drama, resultaba difícil imaginar que Odenkirk podría encarnar a alguien que reparte golpes de kárate y dispara con precisión una automática o un fusil. 'Nadie' (2021) fue toda una sorpresa. Su carrera como actor se había ceñido hasta entonces a personajes fugaces o relevantes en series –'Seinfeld', 'Larry David', 'Weeds', 'Entourage', 'Fargo'– y papeles dramáticos en cine –es el padre de las cuatro hermanas de 'Mujercitas' en versión de Greta Gerwig–, además del abogado Saul. Y de repente… 'mejor llama a Hutch Mansell', el tranquilo padre de familia que se convierte en una máquina de matar. El guionista de 'Nadie' es Derek Kolstad, artífice de las películas de John Wick, de modo que la parte de acción está justificada. Odenkirk añade su impasible sentido del humor para otorgarle a Hutch su carácter diferencial en esta mezcla de acción y comedia.

El sentido del humor es más acentuado en 'Nadie 2', donde Hutch Mansell ve su hogar asaltado violentamente, igual que le ocurría a John Wick, lo que le obliga a cambiar de aires con el pretexto de unas vacaciones en familia. Hutch realiza sus trabajos de sicario para saldar una deuda millonaria que tiene contraída con el crimen organizado, pero su trabajo es su naturaleza. Por esa razón, unas vacaciones en Plummerville, un muy hortera paraíso turístico convertido también en ruta de la delincuencia, se convertirán en todo lo contrario a lo que aspiran la esposa e hijos del protagonista. Sin Odenkirk a los mandos, la nueva franquicia de 'Nadie' no sería lo mismo. Probablemente, ni siquiera existiría.