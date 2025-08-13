Estrenos de cine
Crítica de 'Los Súper Elfkins': duendes de verano
Quim CasasQuim Casas
Periodista y crítico de cine
Profesor de Comunicación Audiovisual en Universidad Pompeu Fabra y docente en ESCAC, FX, Cátedra de Cine de Valladolid y Museu del Cinema de Girona. Autor de diversos libros sobre David Lynch, David Cronenberg, Jim Jarmusch, Fritz Lang, John Ford y Clint Eastwood. Miembro del Comité de Selección del Festival de Cine de San Sebastián.
'Los Súper Elfkins'
Dirección: Ute von Münchow-Pohl
Animación
Año: 2024
Estreno: 14 de agosto de 2025
★★
Cuando, al comenzar la película, la duendecilla Elfie y dos de sus amigos vuelan en una cometa y acaban chocando estrepitosamente contra un contenedor de basura, otro duende se preocupa por si se habrán roto los sombreros, no por el daño físico que puedan haberse hecho. Los vistosos y puntiagudos sombreros rojos dan entidad a estos simpáticos personajes –¿qué duende, elfo o criatura similar de una película de animación para niños o adultos no lo es? – que además son tan buenos que ayudan a la especie humana; en este caso, a una agotada costurera y a una hija que no cree en los duendes. El destinatario del producto es puramente infantil. No hay coartada para padres y madres. O quizá sí, porque 'Los Súper Elfkins', secuela de otra cinta de animación alemana de 2019, tiene desde la primera escena alguna referencia a 'Misión: Imposible', y no sé si los más pequeños son fervorosos seguidores de las andanzas de Tom Cruise como Ethan Hunt.
El hábitat de los pequeños protagonistas es como una caja de muñecas gigante, el estilo de animación es bonito y blando, cuenta con algunas situaciones ilustradas con dibujos más propios de 'cartoon' y unos 'elfkins' distintos, menos tradicionalistas y más retro-futuristas, le ponen algo de pimienta a la cinta. La chiquillada, encantada. De eso se trata.
