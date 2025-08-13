Crítica de 'Dangerous animals': terrores acuáticos para el verano

'Dangerous animals' Director: Sean Byrne. Reparto: Hassie Harrison, Josh Heuston, Jai Courtney, Liam Greinke y Ella Newton. Año: 2025 Estreno: 15 de agosto de 2025 ★★★

En su tercer largometraje, más accesible y comercial que sus anteriores 'The Loved Ones' (2009), película con cierto culto, y 'The Devil’s Candy' (2015), el director australiano Sean Byrne opta por una rama del terror especialmente apetecible en verano: el cine de terror acuático. Lo hace en una propuesta híbrida: mitad pesadilla con criaturas acuáticas y mitad película de psicópatas. La combinación es simpática, y la premisa que utiliza para armar la mezcla es ingeniosa. Byrne confirma, además, una devoción genuina por el cine de terror, algo que se nota en sus referencias y en que no usa subterfugios.

'Dangerous animals' funciona por la alegría con la que su director abraza el género, por una cuestión de ritmo (es entretenida y directa, no tiene bajones) y porque está bien resuelta formalmente. Su caligrafía visual es simple pero atractiva, con alguna imagen de impacto bien resuelta. Sin embargo, algunas cosas hacen que no vaya más allá de la película eficaz. Una es el poquísimo carisma del villano de la historia (el villano humano, no los tiburones), un psicópata encarnado por Jai Courtney y escrito con evidente pereza. Otra es un tono raro. Por una cuestión de cambio abrupto de registro, resulta algo extraña, mal medida, la contundencia con la que entra la crueldad en la propuesta. Por otro lado, por el código en el que están algunos personajes y la naturaleza de determinadas situaciones, da la sensación de que a la película le falta sentido del humor.