La 'cocaína rosa' en la cultura popular: muertos, hip hop y comedia

El éxtasis, es decir, el MDMA, es conocida como "la droga del amor". Quien la consume se siente más cercano a las personas que tiene alrededor. Por ello, también se la considera "la droga del abrazo". La ketamina, o simplemente keta, produce en dosis controladas efectos similares a una borrachera: euforia, en primera instancia; pérdida de la coordinación y del equilibrio, después; dificultad para hablar, más adelante; y, al final, visión y audición distorsionadas. Entre los estupefacientes más alucinógenos se encuentra la dietilamida de ácido lisérgico, esto es, el LSD.

Como muestran películas recientes como la británica 'Un funeral de muerte' o su adaptación española, 'Un funeral de locos', la mezcla de estos tres tóxicos puede resultar cómica, al menos, sobre el papel. Así, en estos largometrajes, un personaje se comporta de forma excéntricamente divertida cuando ingiere, por equivocación, un combinado de éxtasis, keta y LSD. Sin embargo, como han advertido reiteradamente las autoridades sanitarias de varios países, los peligros asociados al consumo del producto derivado de este cóctel de narcóticos superan con creces su potencial de diversión.

Se trata de la llamada 'cocaína rosa'. Pese a que la mercancía ilegal en cuestión sí tiene ese color, raramente incluye la sustancia que le da nombre. Esta droga es cada vez más frecuente en los locales de ocio nocturno de Catalunya y es igualmente habitual en fiestas privadas de chicas y chicos que a menudo no superan los 20 años.

Películas que hacen reír a la audiencia, pero no así los casos reales, como la muerte del cantante Liam Payne o los ingresos hospitalarios de jóvenes en varios países por sobredosis de 'tusi', como es llamada esta droga en la jerga. Todo lo contrario. Pero es, cada vez más, el narcótico escogido como tema en creaciones artísticas. Hagamos un repaso a la realidad y a la ficción. Éstos son algunos ejemplos.

Muertes reales

El pasado 16 de octubre, Liam Payne, exmiembro de One Direction, moría por un politraumatismo craneal tras caer desde un balcón del tercer piso de un hotel de Buenos Aires. Payne tenía múltiples sustancias en su cuerpo, entre ellas, cocaína rosa o tusis y crack.

El 19 de julio, Michelle Noschese, DJ italiano de 35 años, conocido con el nombre artístico de DJ Godzi, moría en un domicilio de la urbanización de Santa Eulària, en Ibiza. La autopsia apuntaba a que su muerte la causó el consumo continuado de sustancias estupefacientes; en su domicilio se halló 'tusi', cocaína y ketamina. El caso sigue abierto porque la familia acusa a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en reducirlo hasta causarle la muerte.

La ficción en el cine

'Élite' (2018-2024). Es el caso paradigmático. La ficción adolescente creada por Darío Madrona y Carlos Montero en Netflix, que hizo del exceso su marca (exceso de lujo, de dinero, de sexo, de alcohol y drogas) en la vida de los alumnos del exclusivo colegio privado Las Encinas, incorporó en la temporada 5 (tiene 8) el papel de Isadora, adicta a la fiesta, a la noche y a las drogas. A la llamada Emperatriz de Ibiza se la ve en diferentes episodios consumiendo un polvo rosa que simula la cocaína rosa.

'Un funeral de locos' (2025). La comedia, dirigida por Manuel Gómez Pereira y remake español de la británica 'Un funeral de muerte' (2007), se centra en la reunión de una peculiar familia en el funeral del patriarca. En el reparto, Hugo Silva como Tino, primo de los hijos del fallecido y camello que elabora una droga de diseño sospechosamente similar a la cocaína rosa que acabará consumiendo por accidente Gorka Otxoa, en la película Iker, la pareja de Imma Cuesta (Amaia). En 'Un funeral de muerte' (2007), comedia negra dirigida por Frank Oz en la que se basa el filme de Gómez Pereira, Alan Tudyk (Simon) es quien consume un alucinógeno que le proporciona Kris Marshall (Troy). En la versión española, este alucinógeno es ya cocaína rosa.

Tusi en la música

Peso Pluma. "Dom Pérignon Lady Gaga, lentes en la cara, tusi y lavada (...) Me vo'a enfiestar, polvito rosa, plumita de wax (...) Tusi y cocaina (...). . Son los tres versos de la canción 'Lady Gaga' de Peso Pluma, que fusiona los tradicionales 'corridos' con el trap y en la que el mexicano explicita literalmente esta droga. Publicada el 22 de junio de 2023 con Gabito Ballesteros y Junior H, y con más de 800 millones de streams en Spotify, la canción habla de una vida de lujos y excesos.

De hecho, la polémica acompaña habitualmente a Peso Pluma, con temas en los que hace referencia a reconocidos narcotraficantes, como el Chapo Guzmán, a la violencia y a las drogas. Como el tusi o la que también aparece mencionada en 'Lady Gaga', el wax, extracto puro de marihuana en forma de cera que se obtiene extrayendo grandes cantidades de la hoja. Pero no es la única canción dedicada a la cocaína rosa de Peso Pluma. Con Jasiel Nuñez, publicaron en 2023 'Rosa Pastel', con frases como "Ahí va una onza de rosa pastel (...) o "Así nomás, compa Jasiel Núñez/ Puro rosa pastel".

Justin Quiles, Eladio Carrión, De La Ghetto y Arcángel. Unos años antes, en el 2020, los estadounidenses Justin Quiles, Eladio Carrión, De La Ghetto y uno de los pioneros del trapo latino, Arcángel, le dedicaron directamente una canción a la cocaína rosa que bautizaron con el nombre de 'Tussi' (con doble s), con versos como "Ella no quiеre sustancia, pero tussi, tussi (...)/ Allá abajo rosita como tussi (...)". Fiesta, sexo, alcohol y drogas y elevado contenido misógino.

Skinny Flex. También con doble uso, 'Tussi' del gerundense Skinny Flex, artista urbano de hip-hop/drill: "Las Glope son de Rusi/Los bolsos son de Gucci/Las putas quieren tussi/Los gangsters aman mi music".

Kodak Black. El rapero de Florida, uno de los estados más castigados por este fenómeno, firma la canción '2'CY'. "Coge un poco de este 2C y, entonces, niña, vamos al Tootsie's", recita este intérprete, refiriéndose al Tootsie's Cabaret, un local de estriptís de Miami.

E incluso el popular Bad Bunny en el tema 'NUEVAYoL'. "El perico es blanco, sí, sí. El tusi, rosita, eh-eh. No te confundas, no, no. Mejor evita, ey". La canción del cantante puertorriqueño de reggaeton y trap es de este enero, del álbum 'Debí echar más fotos'.