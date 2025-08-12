La nueva era de Taylor Swift: todo al naranja y magia sueca para seguir dominando el pop

Siete meses después de cerrar en Vancouver la mastodóntica ‘The Eras Tour’, gira de impacto global con la que rompió todos los récords y recaudó más de 2.000 millones de dólares, Taylor Swift vuelve a la carga: nuevo disco a la vista, y van 12, y un paso más en ese plan de dominación mundial que la estadounidense lleva ejecutando con dedicación marcial desde hace más de una década.

Por sorpresa, y apenas un par de meses después de haberse hecho de nuevo con los derechos de sus seis primeros discos (“toda la música que he hecho ahora me pertenece”, celebró entonces), la de Pensilvania ha anunciado esta madrugada que tiene listo su nuevo disco, del que únicamente ha avanzado el título título: 'The Life of a Showgirl'. La cantante ha escogido 'New Heights', el podcast de fútbol americano y cultura popular que presentan su novio, Travis Kelce, y su hermano, la estrella de la NFL Jason Kelce, para anunciar la buena nueva. De hecho, lo que ha trascendido es un breve fragmento del programa que se emitirá este miércoles y en el que se prevé que Swift desvele también la portada de 'The Life of a Showgirl'.

Hasta entonces, poco más se sabe de un disco que, eso sí, ya puede reservarse en la web del artista en tres formatos diferentes: vinilo naranja translúcido con purpurina dorada (34,99 euros), CD con póster desplegable (15,99 euros) y, ojo, entrañable cinta de cassette (19,99 euros). En todos los casos, la fecha de envío se fija antes del 13 de octubre aunque, tal y como matizan desde Universal, esa no será la fecha de lanzamiento del disco.

El naranja del vinilo no es casual, ya que si algo se sabe, o como mínimo se intuye, es que 'The Life of a Showgirl' lo apostará casi todo a ese color: horas antes de aparecer en pantalla con la portada borrosa de nuevo álbum, el equipo de Swift publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de 12 fotografías, todas de diferentes actuaciones de 'The Eras Tour' y todas con la artista luciendo atuendos de color naranja.

Ahí estaba, rematada por un pie de foto nada casual ("Pensando en cuando dijo 'Nos vemos en la próxima era...'") la primera pista del álbum número 12 de Swift, conocida, además de por manejarse con gran soltura con el factor sorpresa, por codificar por colores su catálogo musical. Sus últimos discos, por ejemplo, estaban asociados con el blanco ('The Tortured Poets Department'), el azul oscuro ('Midnight'), el marrón ('Evermore'), el gris ('Folklore') y el rosa ('Lover').

La conexión sueca

Más pistas: coincidiendo con el anuncio de su nuevo disco, la cantante ha creado una playlist para Apple Music y Spotify que, bajo el título de ‘And, baby, that’s show business for you’, reúne 22 canciones previamente editadas en trabajos como ‘Red’, ‘Reputation’ y ‘1989’. La peculiaridad, como se han apresurado a señalar algunos fans, es que todas las canciones seleccionadas están producidas por los suecos Max Martin y Shellback, algo así como los reyes Midas del pop comercial contemporáneo y, atendiendo al rastro de migajas que va dejando Swift a su paso, más que probables responsables de la producción de ‘The Life Of Showgirl. Entre las piezas seleccionadas, himnos marca de la casa como '22', 'End Game', 'Shake It Off', y 'Bad Blood' (sin Kendrick Lamar).

De confirmarse, 'The Life of a Showgirl' sería el primer álbum de Swift producido por Martin y Shellback en casi una década: desde 2017, año en que publicó ‘Reputation’, Swift se había alejado de los productores suecos para estrechar lazos con Jack Antonoff, pieza más o menos fija en el equipo de la estadounidense desde ‘1989’, y Aaron Dessner (The National).

A la espera de nuevos récords que batir, Swift, de 35 años, es una de las artistas más vendidas del mundo (200 millones de discos y subiendo) y un fenómeno casi sin precedentes con cada nuevo trabajo que lanza: su último disco, 'The Tortured Poets Department', estableció en 2024 el techo de reproducciones en Spotify -300 millones en un día y nada menos que 1.000 millones en cinco- y la coronó como la primera artista de la historia en alcanzar los 14 primeros puestos de la lista Billboard.

Ella es, además, la artista femenina con más números 1 en Estados Unidos y una de las que más recauda: según 'Forbes', durante su última gira ingresó entre 10 y 13 millones de dólares por noche.