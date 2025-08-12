El cura DJ arrasa: así ha sido su aplaudida actuación en Medusa Festival

El Padre Guilherme se hizo famoso después de pinchar delante de un millón y medio de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. Desde aquella actuación fue bautizado como 'el cura DJ'.

El protagonismo del sacerdote

El pasado sábado, el Padre Guilherme actuó ante cien mil personas en el Medusa Festival, en playa de Cullera (Valencia). Durante el festival de música electrónica, el cura fue uno de los artistas más destacados, juntamente con los DJ's más conocidos del mundo: Armin Van Buuren, Cera Khin, D-Block & S-TE-FAN, Djs From Mars, Fedde Le Grand y Luciano, entre otros muchos.

Con apenas 24 años, el cura fue consagrado sacerdote e incluso hizo de capellán en las operaciones militares de Afganistán y Kosovo. Fue en alguna de estas intervenciones cuando empezó a utilizar el techno para difundir su creencia con canciones como 'Infinite light', 'Lift up the fallen' y 'Non abbiate paura'.

Los orígenes del cura

La carrera musical del Padre Guilherme, a sus 48 años, despegó hace dos años, cuando actuó en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud 2023. En ese momento, saltó a la fama y se convirtió en uno de los intérpretes más conocidos del mundo de la música electrónica.

Desde entonces, ha pinchado en diversos escenarios a nivel internacional del ámbito del techno: el pasado verano estuvo en la discoteca Hï Ibiza, mientras que este, ha pasado por La Clairière en París.

Éxito controvertido

Sin embargo, algunos sectores del catolicismo han criticado la carrera musical del sacerdote portugués. Por ello, el Padre Guilherme, en unas declaraciones emitidas por el Medusa Festival, explicó cuál es el mensaje que busca difundir: "La música nos ayuda a tener una sensación de paz y alegría, y es lo que yo quiero transmitir".

Asimismo, el cura no se decanta por ningún lado, ya que para él son importante ambos mundos. "En misa soy tradicional, pero fuera, mis sesiones son un vehículo para transmitir mensajes de tolerancia y contra la discriminación", sentenció el Padre Guilherme.