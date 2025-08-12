David Aliaga, autor convertido al judaísmo: "Me cortaría una mano antes que votar a Netanyahu"

Vaya por delante que David Aliaga (L'Hospitalet de Llobregat, 1989) es un excelente escritor y que hablar de sus circunstancias vitales no supone alejarse en absoluto de sus narraciones y novelas, que exploran de una forma u otra algo tan ubicuo e inasible como la identidad. Qué lugar ocupa uno en el mundo y cómo afianzarse en ello a través de la escritura es una cuestión que alimenta sus escritos; lo hace, en concreto, en 'La lengua herida' (Candaya), una novela en la que P. Coen, un antiguo dibujante de cómics judío radicado en Barcelona busca en México las huellas de su abuelo, mientras trata de bregar con su propia crisis personal.

Coen, su apellido lo delata, es judío de nacimiento, al contrario que Aliaga, que un buen día se enfrentó a la pregunta de si judío se nace o se hace -un debate casi desgastado entre las distintas corrientes de pensamiento y religión del judaísmo- y se decidió por la conversión, sin tener el menor antecedente familiar. Si para Judith Butler la identidad es una construcción, Aliaga decidió construirse a sí mismo sin que hubiera ningún Aliaga de origen sefardí o el desvelamiento de un secreto familiar que explique ese origen y su ocultamiento.

Encuentro con el otro

"Mi acercamiento viene por los libros -relata-. En ese momento en que te pones a buscar respuestas ante una vida materialista que no te satisface empiezo a leer filósofos judíos como Emmanuel Lévinas, que me dio algo así como instrucciones para la vida, que es precisamente lo que significa 'Torá', 'instrucción'. Y sentí que asumir esos conceptos me acercaba más a lo que yo pensaba que estaba bien en el mundo. Luego vino Martin Buber, que plantea una espiritualidad que tiene que ver con el encuentro con el otro, alejada de toda superstición. Eso me llevó a los místicos judíos y a estudiar la Cábala".

Sabe Aliaga que estos son malos tiempos para definirse como judío, en un momento en el que Benjamin Netanyahu está arrasando con inquina la franja de Gaza. "Esta situación me parece tremendamente dolorosa. Hay que tener muy poco corazón y muy poca ética para ver lo que está sucediendo en Gaza y no estremecerse". Sin embargo, siente el autor que debe hacer pedagogía para explicar que hay una parte importante del pueblo judío, no solo en la diáspora sino también en el propio Israel, que es absolutamente contraria a las políticas de Netanyahu, al que califica de "execrable" y "criminal". Asegura dramáticamente que se "cortaría una mano antes que votarle". Y explica: "Antes del 7 de octubre era una figura contestada, pero el ataque le sirvió para acallar las voces críticas y exacerbar el nacionalismo".

Antisemitismo sin matices

En sentido contrario, también lamenta que haya habido escritores en las redes que celebrasen los misiles iranís que impactaron contra Tel Aviv y que se haya desatado un antisemitismo sin matices. "A día de hoy, los únicos lugares donde podría llevar una kipá sin ser insultado por la calle son Israel y Nueva York". Y recuerda: "Hubo un momento en que Israel pudo ser otra cosa, una parte del sionismo estaba asociada al socialismo utópico, a los 'kibutz', que no tienen nada que ver con el pensamiento de los nuevos colonos. De aquellos hoy quedan apnas unos pocos y paradójicamente fueron los atacados en octubre".

En lo literario, Aliaga tiene ganadas todas las bendiciones de una de las grandes autoras de la literatura judía norteamericana, Cynthia Ozick, que a sus 97 años se ha negado a firmar una carta que promovía que muchos autores internacionales dejen de formar parte de los catálogos actuales de las editoriales israelís, aduciendo que aislar la cultura israelí solo sirve a los intereses nacionalistas. "Cynthia Ozick y yo tenemos una relación epistolar desde hace años. Es una de mis maestros y ha mostrado un gran interés por mi proceso de conversión y por mi literatura". Su opinión sobre que Aliaga le parezca una de las mentes más lúcidas de la literatura actual en español que campea en la contraportada de 'La lengua herida' es, a ojos del pudoroso autor, "una cortesía".