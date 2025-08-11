Vuelve Arnaldur Indridason con ‘La oscuridad lo sabe’, la nueva novela que abre serie con el detective Konrad

El novelista islandés Arnaldur Indridason vuelve a nuestras librerías con una nueva novela negra que es todo un acontecimiento: ‘La oscuridad lo sabe’, primera entrega de la serie del detective Konrad.

El libro, que publicará RBA igual que toda la obra del rey de la novela del frío, tiene previsto el lanzamiento en español el 1 de octubre de 2025, y cuenta la historia de un caso que no pudo resolver el detective cuarenta años atrás y que ahora ya retirado, decide volver a investigar: se trata de la desaparición de un empresario cuyo cadáver reaparece 30 años después en las gélidas profundidades del glaciar Langjökull.

'La oscuridad lo sabe', nueva novela de Arnaldur Indridason en RBA / EPC

Indridason recurre de nuevo en esta novela a su exitosa fórmula de construir una historia en dos momentos temporales muy distanciados, lo que le permite bucear en la historia de Islandia.

El personaje de Konrad

Konrad no es un personaje nuevo para los aficionados a la obra de Indridason: en la más laureada de sus novelas, 'Pasaje de las Sombras', que se erigió con el premio RBA de Novela Negra en 2013, es el detective retirado que pide colaborar en la investigación del asesinato de un anciano que está relacionado con otro crimen del pasado que sucedió cuando él era niño y causó mucha conmoción, de una joven envuelta en una relación prohibida con un soldado durante la ocupación estadounidense durante la segunda guerra mundial.

Arnaldur Indridason durante la charla en el Barcelona Negra de 2025 / Barcelona Literatura

El mismo Indridason contó en la edición de este año del Festival BCNegra de Barcelona a génesis del personaje. “Quería crear un personaje totalmente diferente: Konrad nació en Reykjavik, viene de la ciudad, no ha sido parte del viejo orden social del campo de Islandia al que pertenece Erlendur”, explicaba.

Además, “Konrad no necesariamente es un buen policía, un policía honrado como Erlendur; tuvo una infancia muy difícil, criado por un padre abusador, un criminal”, apunta Indridason, y esa educación le persigue toda su vida, de manera que si Erlendur carga con el trauma de la desaparición de su hermano pequeño en una ventisca, Konrad lo hace con la herencia envenenada de su infancia.

La trilogía del silencio y 'El rey el relojero', de Arnaldur Indriðason / EPC

Reconocimientos internacionales

Indridason ha liderado ventas y reconocimientos internacionales, de la crítica y los premios de género más distinguidos, y tiene otras novelas negras más allá de la mítica saga del inspector Sveinsson, como 'Betty', o la reciente superventas ‘El rey y el relojero’, una novela histórica sobre la relación de un joven aprendiz islandés en el siglo XVIII que se ve envuelto en las intrigas palaciegas de Dinamarca tras conocer al rey más cuestionado, una trama que le permite rememorar las leyes de la época y personajes reales de la época.